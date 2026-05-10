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世界盃交通太貴挨轟 新州運輸局票價大減30% 仍高達105元

記者曹馨元╱紐約即時報導
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新澤西運輸局(NJ Transit)宣布，將今夏世界盃賽事的往返鐵路票價下調30...
新澤西運輸局(NJ Transit)宣布，將今夏世界盃賽事的往返鐵路票價下調30%，從原定的150元來回票價降至105元。(路透)

面對公眾對其高票價的批評，新澤西運輸局(NJ Transit)宣布，將今夏世界盃賽事的往返鐵路票價下調30%，從原定的150元來回票價降至105元；但相較平日12.9元的正常票價，仍高出逾800%，批評聲音亦未因此平息。

票價風波源於新澤西州長薛瑞爾(Mikie Sherrill)與國際足聯(FIFA)之間的公開角力。薛瑞爾多次公開批評FIFA，指該組織預計從本屆世界盃賺取逾110億元收入，卻將公共安全及交通的龐大費用轉嫁予主辦城市承擔。「FIFA應該負責運送球迷的費用，」她表示，「如果它不肯，我們不會讓依賴捷運的本州居民來補貼世界盃遊客」。

新澤西運輸局執行長科盧里(Kris Kolluri)解釋，捷運須承擔世界盃相關服務約4800萬元的費用，若無特別票價安排，本地納稅人及通勤乘客將須補貼逾90%的費用。薛瑞爾因此責成捷運向私人及企業贊助商籌集資金，以填補缺口，並表示若能爭取到足夠贊助，票價或可進一步下調。

球迷倡議組織「足球支持者協會」(Football Supporters' Association)對票價下調反應冷淡，指即使調整後的105元票價，對許多球迷而言仍屬高不可攀，批評800%的加幅難以接受。

賽事日的交通安排同樣嚴格。紐約賓州車站(Penn Station)將在每場賽事開球前四小時起，僅限持有賽事門票的球迷進入；大都會人壽球場(MetLife Stadium)周邊亦全面禁止公眾停車，球迷須乘搭指定鐵路或接駁巴士前往。賽事來回火車票於5月13日(周三)起公開發售，須提前購買。

主辦單位預計每場賽事將有逾4萬名球迷乘搭鐵路出行，新澤西運輸局如何平衡本地居民利益與遊客便利，仍是一大考驗。

新澤西 世界盃

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