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紐約男販售假冒臨時牌照超50張 嫌犯認罪

記者許君達／紐約即時報導
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在紐約州市當局加大執法力度打擊「幽靈車」的背景下，一名被控銷售超過50張偽造外州...
在紐約州市當局加大執法力度打擊「幽靈車」的背景下，一名被控銷售超過50張偽造外州臨時車牌的紐約男子在紐約州法院認罪並被判處緩刑。(市長辦公室提供)

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)日前宣布，來自布碌崙(布魯克林)的28歲偽造車牌嫌犯埃文斯(Tyheem Evans)認罪。埃文斯被控在一年多的時間內向紐約和外州客戶出售了超過50張偽造的外州臨時車牌。

根據起訴文件，埃文斯在2022年4月至2023年9月間，在他手中的Instagram營銷帳戶上出售30天、60天及90天有效的臨時車輛牌照，每張牌照收費210元，並宣稱這些車牌在所有州都有效。在目標客戶聯絡埃文斯後，他向對方索取車輛品牌、型號、年份、顏色和車輛識別碼(VIN)等敏感隱私信息，並指示對方利用Zelle功能向他匯款。收到錢後，埃文斯利用修圖軟體偽造出各州的臨時車牌，然後用PDF文件的形式，用私人電郵發送給客戶。在施行犯罪行為期間，埃文斯共向52名客戶提供了偽造的牌照，涉及加州、新州、德州、馬州、維州、喬治亞和新墨西哥等州。

紐約市調查局(DOI)局長希哈塔(Nadia I. Shihata)表示，偽造的臨時車牌是製造「幽靈車」的重要工具。缺乏正確牌照信息的「幽靈車」在違法或逃避收費後難以被追蹤，是危害道路交通安全的重要源頭，而且偽造身分的車輛因其隱蔽特性，更有可能被犯罪者利用，以逃避法律制裁。

埃文斯承認自己犯有一項二級非法持有偽造文件罪(Criminal Possession of a Forged Instrument)，被判處三年有條件緩刑，並處100小時強制社區服務。

布碌崙 紐約州 詹樂霞

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