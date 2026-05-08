勞資談判陷僵局 紐約長島鐵路罷工在即

長島鐵路(LIRR)勞資談判陷入僵局，隨著16日(周六)潛在罷工期限逼近，大都會運輸署(MTA)管理層與工會團體針對薪酬水平展開激烈對抗。(記者高雲兒／攝影)

長島鐵路 (LIRR)勞資談判陷入僵局，隨著16日(周六)潛在罷工 期限逼近，大都會運輸署(MTA )管理層與工會團體針對薪酬水平展開激烈對抗。MTA公開表示，目前受威脅影響的員工薪資已位居全美通勤鐵路之冠；然而工會則嚴正反駁，強調紐約高昂的生活開支使現有薪資優勢名存實亡，雙方僵持不下，恐衝擊數十萬通勤族。

根據MTA提供的數據顯示，LIRR多個關鍵技術職位的薪酬顯著領先全美同業。以2024年為例，五大工會成員的中位年薪達13萬1000元，若計入健保與各項福利，平均總薪酬更高達20萬美元。其中，火車司機的平均總補償額甚至超過24萬元。MTA勞工關係官米勒(Anita Miller)對此表示，在多數過境工會已接受9.5%加薪方案的情況下，LIRR工會拒絕協議並堅持更高漲幅，立場令人遺憾。

對此，工會聯盟發言人薩克頓(Kevin Sexton)公開回應，MTA的薪資統計未能反映紐約都會區極端的生活成本。工會方面指出，若考慮到專業培訓與實質購買力，部分地區如新澤西或加州的鐵路同業待遇實則更具競爭力。工會目前訴求四年內加薪14.5%，且不應以削減工作規則福利為交換條件。薩克頓強調，勞工付出的辛勞與其專業技能，應獲得與產業趨勢及通膨相符的合理回報。

MTA主席兼行政總裁利博(Janno Lieber)則對財政後果表示憂慮。他指出，若完全滿足工會的加薪要求，每年將產生約2億元的額外預算支出，這將迫使MTA重新評估財務計畫，甚至可能導致2027年的預定票價漲幅從4%倍增至8%。利博強調，目前並無盈餘可支應無限制的預算擴張。

隨著談判進入最後階段，聯邦調解員已介入協助，但目前尚未有突破性進展。倘若雙方無法在16日前達成共識，這場自2023年延續至今的勞資爭議將演變為大規模罷工，屆時紐約往返長島的交通脈絡恐面臨癱瘓危機。