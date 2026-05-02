紐約5大區腳踏車巡遊 3日封路路段一次看
超過3萬名腳踏車騎士3日將響應第48屆「紐約腳踏車巡遊」(TD Five Boro Bike Tour)，集體從曼哈頓下城出發，一路騎乘40哩路程至終點的史泰登島。當日，五大區多條路段亦將從凌晨1時起開始封路至下午3時30分，提醒欲駕車的司機應提早規畫以避免行程遭影響。
這場大規模的騎行將從上午7時30分從曼哈頓下城出發，分為五梯次，最後一梯次將在10時30分出發。沿途騎士們將穿越中央公園、跨越皇后大橋與普拉斯基橋(Pulaski Bridge)，並在欣賞完布碌崙(布魯克林)的風貌後，從綠點區到公園坡，一路延伸至貝瑞吉區，最後衝上維拉扎諾大橋(Verrazano-Narrows Bridge)完成。
當日為配合巡遊活動，將有多條街道封閉，以下街道自5月3日凌晨12時起禁止停車，並將於約上午8時至下午3時30分全面封閉（各路段時間略有差異）。
* McGuiness Boulevard between Pulaski Bridge and Greenpoint Avenue
* Java Street between McGuinness Boulevard and Franklin Street
* Greenpoint Avenue between McGuinness Boulevard and Franklin Street
* Franklin Street between Java Street and North 14th Street
* Kent Avenue between North 14th Street and Williamsburg Street West
* Williamsburg Street West between Kent Avenue and Flushing Avenue
* Flushing Avenue between Williamsburg Street West and Navy Street
* North Elliot Place between Flushing Avenue and Park Avenue
* Navy Street between Flushing Avenue and York Street
* York Street between Navy Street and Gold Street
* Cadman Plaza West between Prospect Street and Tillary Street
* Tillary Street between Cadman Plaza West and Adams Street
* Brooklyn Bridge Promenade between Tillary Street and Centre Street
* Gold Street between York Street and Front Street
* Front Street between Gold Street and Old Fulton Street
* Old Fulton between Furman Street and Front Street
* Old Fulton between Front Street and Cadman Plaza West/Prospect Street
* Furman Street between Old Fulton Street and Atlantic Avenue
* Atlantic Avenue between Furman Street and Columbia Street
* Columbia Street between Atlantic Avenue and the Brooklyn-Queens Expressway West entrance at Columbia Street
* Brooklyn-Queens Expressway/Gowanus Expressway between BQE West entrance Columbia Street and the Verrazano Bridge
* Verrazano Bridge Lower Level (Staten Island-bound)
