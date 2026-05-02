紐約5大區腳踏車巡遊 3日封路路段一次看

記者馬璿／紐約即時報導
3日，超過3萬名腳踏車騎士將響應第48屆「紐約腳踏車巡遊」(TD Five Boro Bike Tour)，集體從曼哈頓下城出發，一路騎乘40哩路程至終點的史泰登島。(取自Bike NYC)

超過3萬名腳踏車騎士3日將響應第48屆「紐約腳踏車巡遊」(TD Five Boro Bike Tour)，集體從曼哈頓下城出發，一路騎乘40哩路程至終點的史泰登島。當日，五大區多條路段亦將從凌晨1時起開始封路至下午3時30分，提醒欲駕車的司機應提早規畫以避免行程遭影響。

這場大規模的騎行將從上午7時30分從曼哈頓下城出發，分為五梯次，最後一梯次將在10時30分出發。沿途騎士們將穿越中央公園、跨越皇后大橋與普拉斯基橋(Pulaski Bridge)，並在欣賞完布碌崙(布魯克林)的風貌後，從綠點區到公園坡，一路延伸至貝瑞吉區，最後衝上維拉扎諾大橋(Verrazano-Narrows Bridge)完成。

當日為配合巡遊活動，將有多條街道封閉，以下街道自5月3日凌晨12時起禁止停車，並將於約上午8時至下午3時30分全面封閉（各路段時間略有差異）。

* McGuiness Boulevard between Pulaski Bridge and Greenpoint Avenue

* Java Street between McGuinness Boulevard and Franklin Street

* Greenpoint Avenue between McGuinness Boulevard and Franklin Street

* Franklin Street between Java Street and North 14th Street

* Kent Avenue between North 14th Street and Williamsburg Street West

* Williamsburg Street West between Kent Avenue and Flushing Avenue

* Flushing Avenue between Williamsburg Street West and Navy Street

* North Elliot Place between Flushing Avenue and Park Avenue

* Navy Street between Flushing Avenue and York Street

* York Street between Navy Street and Gold Street

* Cadman Plaza West between Prospect Street and Tillary Street

* Tillary Street between Cadman Plaza West and Adams Street

* Brooklyn Bridge Promenade between Tillary Street and Centre Street

* Gold Street between York Street and Front Street

* Front Street between Gold Street and Old Fulton Street

* Old Fulton between Furman Street and Front Street

* Old Fulton between Front Street and Cadman Plaza West/Prospect Street

* Furman Street between Old Fulton Street and Atlantic Avenue

* Atlantic Avenue between Furman Street and Columbia Street

* Columbia Street between Atlantic Avenue and the Brooklyn-Queens Expressway West entrance at Columbia Street

* Brooklyn-Queens Expressway/Gowanus Expressway between BQE West entrance Columbia Street and the Verrazano Bridge 

* Verrazano Bridge Lower Level (Staten Island-bound)

