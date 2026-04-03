紐約布碌崙7個月女童遭流彈擊亡 警追緝1名在逃嫌犯

布碌崙(布魯克林)一名7個月大女嬰遭流彈擊中身亡案件持續調查中，警方於3日表示，目前被指為開槍者的21歲男子格林(Amuri Greene，疑為後座者)已被拘留並面臨謀殺、謀殺未遂及攻擊等多項罪名。(NYPD提供)

布碌崙 (布魯克林 )一名7個月大女嬰遭流彈擊中身亡案件持續調查中，警方於3日表示，目前被指為開槍者的21歲男子格林(Amuri Greene)已被拘留並面臨謀殺、謀殺未遂及攻擊等多項罪名。而涉案第二名嫌疑人仍在逃，警方已掌握其身分但尚未公布姓名。

當日下午1時20分，20歲的查爾斯-摩爾(Lianna Charles-Moore)推著坐在嬰兒車的女兒考莉(Kaori Patterson-Moore)，在摩爾街(Moore St.)與洪堡街(Humboldt St.)交界處。突然槍聲響起、現場人群開始逃竄，考莉的父母與兩歲的哥哥跑進周邊的雜貨店避難，但查爾斯-摩爾這時才發現考莉已經中彈。雖考莉被送往附近醫院搶救，最終仍不治身亡，其兩歲的哥哥背部亦遭擦傷。

根據警方通報，事發當時兩名男子騎乘輕便摩托車(moped)逆向行駛經過路口時，後座乘客突然掏槍，朝路邊人群連開至少兩槍，當時現場有多名成人與兒童，包括數輛嬰兒車。調查顯示，兩名嫌疑人犯案後騎車逃逸，在數個街區外發生車禍，雙雙摔落。

警方表示，現調查顯示格林疑為開槍者，因摔傷腿部送醫後被拘捕，目前仍在醫院，待提審。但騎乘輕便摩托車的駕駛則趁亂逃逸，目前仍在逃中。警方指出，第二名嫌疑人年滿18歲，警方透過其疑與幫派的關係及遺留在車上的指紋鎖定其身分，但尚未公開。

紐約市警局(NYPD)表示，已尋獲涉案輕便摩托車，並持續展開大規模搜捕行動。警察局長蒂池(Jessica Tisch)形容此案「震撼良知」，並指出案件具有幫派動機，且女嬰並非預定目標。有執法消息稱，槍手實際目標可能為女嬰父親，疑與不同住宅區幫派之間的社群媒體糾紛有關，但警方尚未正式證實。

社區對此案反應強烈，現案發地附近已有民眾自發設立悼念區，擺放鮮花與蠟燭。地方組織「危機行動中心」(Crisis Action Center)宣布懸賞5000元，徵求有助破案線索。

死者家屬亦悲痛發聲。母親在社群媒體上表示，事發當日上午一家人仍開心玩耍，孩子「總是微笑、總是帶來快樂」，難以接受突如其來的生離死別，「我的心破碎且無法承受」。祖母奧因科因安(Linda Oyinkoinyan)則表示，家人雖心碎，仍選擇以信仰面對悲劇，「上帝是最終的審判者」，並強調孫女「無辜且充滿愛」。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。