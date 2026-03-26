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JFK安檢排隊變救援現場 男童停止呼吸 ICE探員2分鐘救回

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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紐約市甘迺迪機場（JFK）。示意圖（美聯社）
紐約市甘迺迪機場（JFK）。示意圖（美聯社）

據福斯新聞（Fox News）報導，美國移民及海關執法局（ICE）人員周三在紐約市甘迺迪機場（JFK）成功救助一名一歲男童，該男童在排隊時突然停止呼吸，當局表示。

國土安全部（DHS）指出，當時這名人員正在協助運輸安全管理局（TSA）人員處理機場事務，並迅速對男童的緊急醫療狀況作出反應。

據DHS介紹，男童在父親懷中突然失去意識。機場安全監控畫面顯示，該男童在TSA PreCheck通道排隊時被父親抱著。男童手臂開始無力，現場一片恐慌，他的父親急切尋求幫助。

DHS表示，一名值勤人員聽到呼救聲後，立刻衝向現場。他對孩子進行評估，並迅速施行哈姆立克急救法（Heimlich maneuver）。施行哈姆立克急救法數秒後，男童重新開始呼吸。隨後趕到的急救人員檢查後確認男童健康狀況良好，可以繼續飛行。

DHS讚揚道，「這位英勇人員立即行動，衝向呼救聲，接手孩子，施行哈姆立克急救法，使嬰兒在近兩分鐘內恢復呼吸。他的非凡勇氣體現了DHS執法人員無私服務的精神。」

這名男童是近期ICE人員救助的第二名兒童。今年2月20日，一名4歲男童在麻州（Massachusetts）一家酒店泳池中幾乎溺水，也被休班的ICE人員救起。

當時，ICE人員正好在普萊茅斯（Plymouth）的一家餐廳內，一名女子慌忙前來求助，請求幫忙救治無反應的孩子。人員在急救人員到達前立即施行心肺復甦術（CPR），成功挽救男童生命。

ICE表示，「若當時人員不在現場或未立即採取行動，後果不堪設想。憑藉專業訓練，這兩名人員成功挽救了生命。我們的人員是真正優秀的人，每一天都冒著生命危險守護美國人的安全。」

JFK 紐約市

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