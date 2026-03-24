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拉瓜地亞機場事故時塔台有2人值班 雷達未觸發警報

聯合報專訪／馬辦風波 馬英九：財政紀律六親不認

拉瓜地亞機場事故時塔台有2人值班 雷達未觸發警報

記者許君達╱紐約即時報導
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國家運輸安全委員會最新調查結果顯示，機場內的ASDE-X防碰撞系統在消防車接近危險地帶時未及時觸發警報。而此前外界所傳之管制中心「僅一人值班」說法不實。（路透）
國家運輸安全委員會最新調查結果顯示，機場內的ASDE-X防碰撞系統在消防車接近危險地帶時未及時觸發警報。而此前外界所傳之管制中心「僅一人值班」說法不實。（路透）

國家運輸安全委員會(NTSB)24日公布拉瓜地亞機場撞機事故的最新調查進展，稱事發時，機場指揮控制中心內有兩名管制員，且皆處在正常夜間輪班狀態，此前外界所傳「只有一人」或「超時值班」等說法均不實；初步調查發現，用於防止機場內地面撞擊的ASDE-X由於雷達功能侷限，在事故發生前並未發出警報。

NTSB局長霍門迪(Jennifer Homendy)在24日下午舉辦的記者會上說，事故發生時，指揮控制中心內有兩名管制員，分別擔任主任管制員(Controller in charge)和塔台管制員(Local controller)。

其中主任管制員於當晚10時30分打卡上崗，預計值班至次日凌晨6時30分，塔台管制員10時45分打卡上崗，值班時間至次日6時45分，完全按照拉瓜地亞機場管制崗位的例行人事操作規程當班。

霍門迪表示，目前尚未對兩名當班管制員進行聽證，很多細節尚待釐清，也還不清楚當時兩人各自負責哪些職務。NTSB根據過去的調查經驗，曾經對現行的管制員當班規程提出過關切，表示可能會有安全隱患，但目前沒有證據顯示本起事故與其有關。

霍門迪引用最新調查報告，稱由於事發前消防車距離跑道過近，雷達系統未能識別出位置，因此沒有觸發機場內ASDE-X系統的潛在撞擊危險警報，不過她並未明確將這一問題與本起事故的發生建立起因果聯繫。

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