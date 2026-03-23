紐約華男60萬買法拍屋 卡在一份離奇契約「門都進不去」

華裔居民喻先生於2025年透過銀行購入一處法拍屋，卻在交易完成後發現產權鏈條存疑，並因對方持續透過法律程序拖延，至今無法入住。圖為涉案房屋。(受訪者提供)

紐約市皇后區 的一宗房產產權糾紛，牽出疑似契約造假問題。華裔喻先生表示，他於2025年透過銀行購入一處法拍屋，卻在交易完成後發現產權鏈條存疑，並因對方持續透過法律程序拖延，至今無法入住，陷入一場曠日持久的法律拉鋸。

「我連房子都沒真正進去過」

喻先生說，該房產於2024年經法院程序完成拍賣後，他於2025年4月以約60萬元的價格購入，並於同年7月向房屋法庭提起驅逐居住者的訴訟。他表示，購屋初衷是為改善家庭生活條件，「我太太在旅館做清潔工作，每天通勤近三個小時，我們看到這套房子價格甚至比現在住的木港(Woodhaven)房屋還便宜，就想搬過去，通勤時間至少可以減少一半」。

喻先生坦言，購屋時已知屋內仍有原居住人，並預期透過法律程序可逐步收回房屋使用權，「這在紐約很常見，我以前也處理過類似情況，一般一年左右可以完成。」然而，實際情況卻遠超預期，「現在幾個月過去了，程序一直被拖延，我甚至連房子都沒有真正進去過，門都進不了」。

轉讓契約 簽名幾乎完全一致

根據紐約市不動產登記系統(ACRIS)資料，該房產的產權歷史可追溯至2006年11月27日。當日，原業主Luisa Cruz將房產轉讓給Monica Westin，並於2007年完成抵押貸款登記。然而，2018年又出現一份契約，顯示Westin將房產轉讓給Sonia Fily。關鍵在於，兩份契約雖相隔11年才完成登記，但文件上顯示的簽署日期完全相同，均為2006年11月27日。

喻先生表示，他在查閱相關文件時發現，兩份契約的公證人簽名幾乎完全一致。「不是一般的相似，是幾乎可以重疊，連筆畫角度、長短都對得上。」他指出，文件中不僅包含簽名，還包括印刷姓名與整體排版，整體一致性極高，「這種情況用正常簽名無法解釋，更像是直接從一份文件複製到另一份。」

除簽名問題外，交易本身亦存在明顯疑點。記錄顯示，Westin於2006年以約92萬元購入該房產，並取得約75萬元貸款；但疑似在同一天將房產轉讓給Fily，且未顯示任何對價。「同一天貸款買房，再零元轉給另一個人，這在正常市場上幾乎不可能，」喻先生說。

他指出，公開記錄顯示，Cruz與Fily之間存在關聯，且曾共同持有其他房產並最終遭銀行拍賣。「這些人不是隨機出現的，看起來更像是一整套操作。」他質疑，Westin可能僅為名義上的購買者，即所謂「代持人」(straw buyer)，整體交易可能涉及貸款詐欺與產權轉移造假。

根據ACRIS資料，該房產2006年曾轉讓兩次且簽署日期相同，但其中一份契約卻遲至2018年才登記，產權時間線出現明顯異常。(ACRIS截圖)

申請破產拖延拍賣 影響產權

資料還顯示，該房產於2015年進入拍賣程序，但直到2024年才最終完成。喻先生表示，期間相關人士至少三次申請破產，使拍賣程序反覆中止與延後，「每一次都是用同一套產權文件去申請破產，然後整個程序就被拖住。」

他認為，2018年才登記的契約正是用於延長拍賣的重要工具。「這張契約一旦被登記，就可以被拿去申請破產，讓法院暫停整個流程。」最終，房產經法院程序轉回銀行名下，他於2025年從銀行購入，「理論上裁定轉讓契約(referee deed)會把之前的問題都清掉，所以我們當時覺得是最安全的。」

然而，問題並未就此消失。自2025年7月提起驅逐訴訟以來，案件在房屋法庭多次延期，「幾個月內已經延期四次，每個月都在拖。」喻先生表示，對方持續提出各類程序性申請，使案件無法實質推進。

現住者提「終身居住權契約」

更令他擔憂的是，2025年12月又出現一份新的「終身居住權契約」(life estate deed)，聲稱賦予Sonia Fily對該房產的終身居住權。「她從來沒有合法擁有過這個房子，但現在又多出一份新的契約，莫名其妙」。

他指出，Sonia Fily在法庭上既主張自己為房東，又提出「逆權侵占」(adverse possession)，即以長期居住主張產權，「這兩種說法本身是矛盾的」。

喻先生認為，問題核心在於不動產登記制度的限制。「只要文件形式齊全，就有可能被登記，一旦登記成功，產權就會被『汙染』。」他指出，一旦產權被汙染，便需透過高等法院另行提起訴訟清理(quiet title)，程序漫長且成本高昂。

「這不是誰會不會贏的問題，而是你能不能撐得下去，」他說，「對方可以一套一套拖下去，但對一般人來說，時間和成本都是壓力。」他表示，購屋原本是為改善生活，如今卻陷入法律糾紛與財務壓力，「本來是想讓生活更方便，現在反而變成一個很大的負擔」。

目前案件仍在審理中，相關產權爭議尚待法院釐清。

喻先生表示，他已向紐約市警長辦公室及皇后區檢察官辦公室舉報，但警長辦公室以「無欺詐」及「超過時效」為由拒絕立案，檢方雖已受理，進度仍較緩慢。目前案件同時涉及房屋法庭與高等法院程序。

皇后區檢察官辦公室回覆本報表示，基於政策不會確認或否認個案調查，但強調對契約詐欺指控高度重視，並呼籲疑似受害者聯繫其房屋與勞工保護部門尋求協助。此外，紐約市財政局回應稱需進一步核查涉案房產資訊，在記者提供相關資料後，至截稿前尚未收到後續回覆。