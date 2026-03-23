拉瓜迪亞空管員疑發布矛盾指令 飛機與消防車同時進跑道

空管錄音顯示，拉瓜迪亞機場事故很可能是管制員錯誤發出矛盾指令所致。(美聯社)

紐約拉瓜迪亞機場22日夜間發生飛機與地面消防車相撞事故，造成正副飛行員遇難、數十名乘客受傷的慘劇。根據當前公開的塔台錄音，事故很可能源自管制員指揮失誤，導致消防車與剛剛降落的當事飛機在同一時間進入了跑道區域。

現有資料顯示，事故發生於22日夜間11時40分左右，當時從蒙特婁起飛的加拿大快運航空(Air Canada Express)的AC8646航班剛剛在拉瓜迪亞機場降落，滑行過程中與一輛機場消防車相撞。事故機型為機身較為低矮的龐巴迪CRJ900，駕駛艙所在的高度成為受力最重的撞擊位置，因而兩名駕駛員均不幸遇難，而事發後的照片顯示，該架飛機的幾乎整個機頭部位已成「斬首」狀。

媒體披露的空管對話紀錄顯示，撞擊事故發生前，機場消防部門接到報告，稱正在進行起飛滑行的聯合航空(United Airlines)UA2384航班內出現異味，需要緊急處理。消防車進場後，向塔台申請經過Delta滑行道穿越04跑道，獲得許可。根據機場地圖，Delta滑行道位於04跑道中部，是從場區西端的消防隊前往主要航廈和停機坪的最短通道，但該滑行道的位置會與從04端跑道起降的飛機存在路線衝突，因此任何車輛在穿行跑道之前都必須向塔台申請許可。然而在消防車獲被許可穿行時，加拿大航空的班機正在該條跑道上降落。

錄音顯示，在碰撞發生前，管制員發現了問題，並緊急呼叫消防車停車。此後一段錄音內容模糊、難以識別。大約兩分鐘後，塔台向後續進近航班發出指令，要求其切換頻率並在空中盤旋待命。隨後，塔台管制員確認「場內發生了事故」，並宣布機場已關閉。而在錄音的最後，一名管制員表示「是我搞砸了」(I messed up)。

ABC新聞援引前聯邦航空總署(FAA)副署長麥科米克(Michael McCormick)的說法指出，根據錄音檔，對飛機發出降落指令和對消防車發出允許穿越跑道指令的是同一人的聲音，然而在正常機場管制規程中，塔台管制和場內地面管制本應由不同的人員負責。

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