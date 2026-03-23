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拉瓜迪亞撞機乘客驚魂：觸地數秒頭撞椅 朋友鼻子斷了

記者鄭怡嫣 / 紐約即時報導
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在拉瓜迪亞機場發生造成兩人死亡的撞機事故，機上乘客驚恐撤離。（歐新社）
在拉瓜迪亞機場發生造成兩人死亡的撞機事故，機上乘客驚恐撤離。（歐新社）

在拉瓜迪亞機場發生造成兩人死亡的撞機事故後，機上乘客陸續發聲，還原驚魂時刻。

該起事故發生於22日深夜，撞擊導致飛機機頭嚴重受損。

乘客卡博特(Jack Cabot)向CNN表示：「我們當時正進行正常降落，但落地時衝擊很大，突然撞上了什麼。」

「所有人都被甩得到處都是，飛機左右偏移，現場一片混亂，感覺完全沒有人在控制它。大約五秒後，我們停了下來，但就在那短短幾秒內，所有人都縮著身子，大家都在尖叫，」他回憶道。

他還表示，由於駕駛艙已嚴重損毀，現場一度缺乏指示。「沒有人給我們指令，有人說，『我們去開緊急出口，把門打開，大家跳出去』，然後我們真的就是這麼做的。」

另一名乘客描述，飛行員似乎在最後一刻啟用了反推力，這可能挽救了機上所有人的生命。

紐約郵報報導，乘客賽戈(Brady Sego)在Reddit論壇上寫道：「我們剛剛觸地，可能大約30秒後，大家都感到一陣向前的衝擊，接著是一聲巨響，感覺像是在跑道上橫向滑行。」

他補充說：「有人說飛行員在最後一刻嘗試使用反推力。說實話，他們很可能救了我們的命。我真希望能告訴他們的家人，我們有多感激。他們是英雄。」

還有一名乘客對ABC News表示：「我們的一位朋友坐在我們後面幾排，我們撤離時經過他，他還在找眼鏡，他的鼻子完全斷了，臉上都是血。很多人的頭撞到前面的座椅上。」

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根據媒體報導，事發過程中，一名原本坐在座位上的空服員被拋出機外，落在跑道上，隨後被緊急送醫，預計可以生還。23日清晨拍攝的照片顯示，在發生事故的跑道，飛機駕駛艙已被完全毀壞。

一架加航快捷航空公司客機23日在美國紐約拉瓜迪亞機場與一輛消防車輛發生碰撞。（路...
一架加航快捷航空公司客機23日在美國紐約拉瓜迪亞機場與一輛消防車輛發生碰撞。（路透）

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