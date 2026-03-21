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曼哈頓高線公園將撤下鴿子雕像 上千民眾歡送

記者馬璿／紐約即時報導
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隨著DJ的音樂，與會民眾熱情地與現場的打扮成鴿子的工作人員共舞。(記者馬璿／攝影)
隨著DJ的音樂，與會民眾熱情地與現場的打扮成鴿子的工作人員共舞。(記者馬璿／攝影)

矗立在曼哈頓高線公園(High Line Park)的鴿子雕像「Dinosaur」即將於4月初撤下，為歡送這座充滿紐約元素的藝術品，高線公園方於21日舉辦了一場歡送會。活動吸引逾千名民眾參與，不僅身上佩戴與鴿子相關的元素，更有許多人將自己打扮成鴿子，送別這座陪伴紐約客一年半的藝術作品。

當日中午12時許，現場已經排起長長人龍，只為在車站前一睹風采。廣場上民眾隨著DJ Tommy Sparks的音樂與鴿子吉祥物共舞，該區亦有賓果抽獎活動、近距離拍照體驗、鴿子趣味問答以及與鴿子互動的環節。

藝術家阿哥特(Iván Argote)也親臨現場，在期間限定的快閃商店為限量海報簽名。受訪時他表示，看到市民對作品的喜愛與熱情，讓他感到十分欣慰與快樂，整段創作與展出歷程「充滿喜悅」。他指出，「Dinosaur」未來去向尚未確定，不排除有機會前往其他城市展出，甚至再次回到紐約。

回顧展出期間的經驗，阿哥特坦言，最令他印象深刻的是人們圍繞雕塑互動、停留與觀看的各種瞬間，「這些層層累積的交流與反應，讓我覺得自己很幸運，能夠創作出與城市產生連結的作品。」相較過去多在美術館或戶外空間展出的雕塑，「Dinosaur」在公共空間中獲得更廣泛的關注與共鳴，對他而言別具意義。

以鴿子作為創作題材，阿哥特表示自己對鴿子抱持喜愛之情，並認為作品核心在於「同理心」，「鴿子是一種常被忽視甚至不被喜愛的動物，但如果我們能學會去理解與接納這些‘他者’，無論是不同物種或邊緣群體，這正是當代社會所需要的。」此外，鴿子也象徵著移民與社會邊緣者，某種程度上也是向這些群體致意。

帶著自製針織鴿子娃娃來到現場的J、Yuna與Megan表示，自己不是第一次來，但因為很喜歡鴿子，友人Megan也為此自製應景的娃娃，幾人便決定再次來現場朝聖感受氣氛。而來現場拍攝紀錄片素材的導演潘宣羽則是認為，鴿子的特性與紐約的人口十分相似，都是來去自如的族群，雖然她自己對鴿子的印象不離陸橋下堆積的鳥屎，但也不會因此減少對藝術作品的欣賞。「鴿子某方面也代表了我們這些普通人民的模樣，從外地移民到這之後迷上了這個城市，跟我們一樣選擇留下、再也不飛走了。」

藝術家阿哥特(Iván Argote)活動當天也親臨現場，並欣喜表示，看見市民的...
藝術家阿哥特(Iván Argote)活動當天也親臨現場，並欣喜表示，看見市民的喜愛與熱情，讓創作歷程更加充滿喜悅之情。(記者馬璿／攝影)

別著伴侶Ximena自製的鴿子別針，Juan興奮地參與此場歡送會。(記者馬璿／攝...
別著伴侶Ximena自製的鴿子別針，Juan興奮地參與此場歡送會。(記者馬璿／攝影)

位於曼哈頓高線公園的巨型鴿子雕像「Dinosaur」即將於4月初撤展，公園方於2...
位於曼哈頓高線公園的巨型鴿子雕像「Dinosaur」即將於4月初撤展，公園方於21日為其舉辦歡送會。(記者馬璿／攝影)

華裔女孩們J、Yuna與Megan帶著Megan自製的針織吊飾來到現場朝聖。(記...
華裔女孩們J、Yuna與Megan帶著Megan自製的針織吊飾來到現場朝聖。(記者馬璿／攝影)

當日的活動吸引大批民眾前來參觀，更有不少充滿創意的打扮。(記者馬璿／攝影)
當日的活動吸引大批民眾前來參觀，更有不少充滿創意的打扮。(記者馬璿／攝影)

位於曼哈頓高線公園的巨型鴿子雕像「Dinosaur」即將於4月初撤展，公園方於2...
位於曼哈頓高線公園的巨型鴿子雕像「Dinosaur」即將於4月初撤展，公園方於21日為其舉辦歡送會。(記者馬璿／攝影)

當日的活動吸引大批民眾前來參觀，更有不少充滿創意的打扮。(記者馬璿／攝影)
當日的活動吸引大批民眾前來參觀，更有不少充滿創意的打扮。(記者馬璿／攝影)

活動當天除有鴿子趣味問答、拍照體驗外，亦有飼育員帶著鴿子本尊在現場與民眾互動。(...
活動當天除有鴿子趣味問答、拍照體驗外，亦有飼育員帶著鴿子本尊在現場與民眾互動。(記者馬璿／攝影)

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