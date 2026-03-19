我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

19歲摔角國手被送上絞刑架 伊朗首度處決示威者

歐記健保補助到期 1成投保人變無保族

紐約長島華裔夫婦離奇失蹤案 法拉盛女子盜領280萬元認罪

記者戴慈慧／紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖中失蹤的華裔夫婦於2024年3月在其位於長島北岸的豪宅中離奇失聯。涉案的皇后區女子已就銀行詐欺相關罪名認罪。(圖由NYPD提供)
圖中失蹤的華裔夫婦於2024年3月在其位於長島北岸的豪宅中離奇失聯。涉案的皇后區女子已就銀行詐欺相關罪名認罪。(圖由NYPD提供)

紐約長島納蘇郡舊布魯克維爾(Old Brookville)華裔夫婦離奇失蹤案有新進展。檢方指出，涉案的皇后區法拉盛58歲女子吳秋菊(音譯, Qiuju Wu)已就銀行詐欺相關罪名認罪，承認在受害人失蹤後盜領其銀行帳戶內約280萬元資金。然而，兩名失蹤者的下落至今仍未明，案件核心疑點仍待釐清。

根據法庭紀錄，吳秋菊日前在聯邦地方法院出庭，並在法官面前，放棄接受大陪審團起訴的權利，改以認罪方式承認一項串謀銀行詐欺罪名，案件目前進入量刑程序。

案件可追溯至2024年3月，居住在長島北岸豪宅的華裔夫婦范培軒(音譯, Peishuan Fan)與莊娟娟(音譯, JuanJuan Zhuang)突然失聯。警方表示，兩人最後一次被確認出現在自宅內，之後便與外界完全失去聯繫，至今未有出入境紀錄，也未發現明確去向。

據了解，夫婦失蹤後，其在中國的兒子曾察覺異常，返國並向警方報案。隨著調查展開，執法人員發現兩人銀行帳戶出現異常資金流動，進一步揭開後續詐騙案線索。

檢方指出，在夫婦失蹤後不久，吳秋菊與另一名嫌犯王銀業(音譯, Yinye Wang，又名Roy Wang)涉嫌介入受害者銀行帳戶。兩人被指透過偽造文件與簽名，將帳戶改為聯名形式，隨後迅速轉移資金。

起訴文件顯示，嫌犯在短時間內分批轉出資金，最終提領約280萬元。監視器畫面亦拍下兩人曾親自前往銀行辦理相關手續，整體操作被形容為「有計畫且迅速」。

不過，執法人員強調，目前尚無證據顯示兩名被告與夫婦失蹤本身有直接關聯。警方指出，雖然資金遭轉移的時間點與失蹤時間高度重疊，但仍需進一步調查兩者之間是否存在關聯性。

此外，涉案資金的最終流向目前仍未完全釐清。檢方表示，將持續追查資金去向，以確認是否涉及更大規模的詐騙或洗錢網絡。

另一方面，另一名被告王銀業的案件目前仍在審理中，尚未定案。

這起案件結合「人員失蹤」與「巨額資金被盜」兩大疑點，在長島及華人社區引發廣泛關注。隨著其中一名嫌犯認罪，外界期待能藉此釐清更多案情，包括失蹤夫婦的下落，以及資金去向背後是否隱藏更複雜的內情。

納蘇郡警方表示，失蹤案調查仍在持續進行，目前尚未排除任何可能性。

世報陪您半世紀

皇后區

上一則

紐約擬推暗空法案 晚11時後強制關燈 減少光害護生態

下一則

紐約巴士站隨機刺人嫌犯抓到了 18歲男被控企圖謀殺
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

志工涉性侵失智婦 家屬提告長者機構 求償2500萬

志工涉性侵失智婦 家屬提告長者機構 求償2500萬
3華人涉詐「318萬金條」 1嫌逃跑被撞亡

3華人涉詐「318萬金條」 1嫌逃跑被撞亡
皇后區74歲翁殺妻碎屍 網戀結緣的跨國婚悲劇收場

皇后區74歲翁殺妻碎屍 網戀結緣的跨國婚悲劇收場
網戀結緣相差41歲 紐約皇后區74歲翁殺妻碎屍

網戀結緣相差41歲 紐約皇后區74歲翁殺妻碎屍

熱門新聞

法拉盛民宅發生四級大火，一名傷者被救出。（記者鄭怡嫣╱攝影）

法拉盛民宅大火4死…現場3具遺體 1傷者送醫不治

2026-03-16 20:31
造成華人四死的火災現場，正門已被拆除，空氣中仍瀰漫焦灼氣味，多個部門人員持續進出現場進行調查與取證。(記者高雲兒╱攝影)

紐約法拉盛奪命大火揭長期違規 1月就被警告電線隱患

2026-03-18 07:15
專門研發空中計程車技術的Archer Aviation。(取自Archer Aviation官網)

避開塞車 紐約市將試行空中計程車 到3大機場最快只要5分鐘

2026-03-15 07:22
皇后區法拉盛16日發生大火，火災約一個半小時後，仍有焦煙從窗口中冒出。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

法拉盛鬧區大火釀4死7傷 死者皆為華人

2026-03-17 10:50
皇后區地檢處說，警方在皇后區牙買加灣野生動物保護區尋獲了包含頭顱、腿部與手臂在內的阿里的其餘遺骸。(取自谷歌地圖，圖為牙買加灣野生動物保護區)

網戀結緣相差41歲 紐約皇后區74歲翁殺妻碎屍

2026-03-12 21:07
「永發」餐館歇業期間，這座樓下為店面、樓上為住家的商住樓老店門窗緊閉。(谷歌地圖)

紐約上州華人餐館老闆被ICE拘8個月後返家 社區歡迎其重開餐館

2026-03-12 12:44

超人氣

更多 >
水管常堵塞？水電工：別再把這些東西往排水管沖了

水管常堵塞？水電工：別再把這些東西往排水管沖了
好市多六件式沙發爆紅 網友讚：價格划算、靈活拼裝又舒適

好市多六件式沙發爆紅 網友讚：價格划算、靈活拼裝又舒適
美國女子兩次留學中國 感嘆生活成本與課程CP值更高「畢業後更有出路」

美國女子兩次留學中國 感嘆生活成本與課程CP值更高「畢業後更有出路」
加州是退休度晚年的好地方 這些福利「富人都要回來」

加州是退休度晚年的好地方 這些福利「富人都要回來」
被山姆俱樂部打到弱點 好市多圖解決結帳排長隊抱怨

被山姆俱樂部打到弱點 好市多圖解決結帳排長隊抱怨