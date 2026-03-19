紐約長島華裔夫婦離奇失蹤案 法拉盛女子盜領280萬元認罪

圖中失蹤的華裔夫婦於2024年3月在其位於長島北岸的豪宅中離奇失聯。涉案的皇后區女子已就銀行詐欺相關罪名認罪。(圖由NYPD提供)

紐約長島納蘇郡舊布魯克維爾(Old Brookville)華裔夫婦離奇失蹤案有新進展。檢方指出，涉案的皇后區 法拉盛58歲女子吳秋菊(音譯, Qiuju Wu)已就銀行詐欺相關罪名認罪，承認在受害人失蹤後盜領其銀行帳戶內約280萬元資金。然而，兩名失蹤者的下落至今仍未明，案件核心疑點仍待釐清。

根據法庭紀錄，吳秋菊日前在聯邦地方法院出庭，並在法官面前，放棄接受大陪審團起訴的權利，改以認罪方式承認一項串謀銀行詐欺罪名，案件目前進入量刑程序。

案件可追溯至2024年3月，居住在長島北岸豪宅的華裔夫婦范培軒(音譯, Peishuan Fan)與莊娟娟(音譯, JuanJuan Zhuang)突然失聯。警方表示，兩人最後一次被確認出現在自宅內，之後便與外界完全失去聯繫，至今未有出入境紀錄，也未發現明確去向。

據了解，夫婦失蹤後，其在中國的兒子曾察覺異常，返國並向警方報案。隨著調查展開，執法人員發現兩人銀行帳戶出現異常資金流動，進一步揭開後續詐騙案線索。

檢方指出，在夫婦失蹤後不久，吳秋菊與另一名嫌犯王銀業(音譯, Yinye Wang，又名Roy Wang)涉嫌介入受害者銀行帳戶。兩人被指透過偽造文件與簽名，將帳戶改為聯名形式，隨後迅速轉移資金。

起訴文件顯示，嫌犯在短時間內分批轉出資金，最終提領約280萬元。監視器畫面亦拍下兩人曾親自前往銀行辦理相關手續，整體操作被形容為「有計畫且迅速」。

不過，執法人員強調，目前尚無證據顯示兩名被告與夫婦失蹤本身有直接關聯。警方指出，雖然資金遭轉移的時間點與失蹤時間高度重疊，但仍需進一步調查兩者之間是否存在關聯性。

此外，涉案資金的最終流向目前仍未完全釐清。檢方表示，將持續追查資金去向，以確認是否涉及更大規模的詐騙或洗錢網絡。

另一方面，另一名被告王銀業的案件目前仍在審理中，尚未定案。

這起案件結合「人員失蹤」與「巨額資金被盜」兩大疑點，在長島及華人社區引發廣泛關注。隨著其中一名嫌犯認罪，外界期待能藉此釐清更多案情，包括失蹤夫婦的下落，以及資金去向背後是否隱藏更複雜的內情。

納蘇郡警方表示，失蹤案調查仍在持續進行，目前尚未排除任何可能性。