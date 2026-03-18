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紐約皇后區百大權勢榜 劉醇逸排第6 多領域華裔上榜

記者高雲兒／紐約即時報導
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多位橫跨政界、學界與醫療體系的華裔人物進入2026年「皇后區百大權勢人物」榜單，其中以州參議員劉醇逸排名最高，位列第六。(記者戴慈慧／攝影)
多位橫跨政界、學界與醫療體系的華裔人物進入2026年「皇后區百大權勢人物」榜單，其中以州參議員劉醇逸排名最高，位列第六。(記者戴慈慧／攝影)

紐約政治媒體「City&State」公布2026年「皇后區百大權勢人物」(Queens Power 100)榜單，盤點當前在政界、商界、醫療、教育及社區領域具影響力的人物。榜單由紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)排名第一，顯示其在市政與地方政治中的重要地位。多位橫跨政界、學界與醫療體系的華裔人物入榜，其中以州參議員劉醇逸排名最高，位列第六。

除市長外，榜單前十名由聯邦、州、市三級政要占據。州層級以排名第二的州參議會多數黨副領袖吉納瑞斯(Michael Gianaris)為首，與並列第六的劉醇逸等州參議員共同構建了強大的州府決策矩陣。聯邦層次則由排名第三的眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)與第四位的米克斯 (Gregory Meeks) 領銜；前者憑藉逾1400萬元的聯邦資金挹注深耕選區，後者則在維持區務影響力的同時，於國會外交事務中發揮關鍵作用。

在執法與司法領域，地區檢察官凱茲(Melinda Katz)憑藉打擊幽靈槍與重案的實績位列第五；區長理查茲(Donovan Richards Jr.))排名第七，穩守地方行政核心。第八名由負責全市醫療與社會服務系統的副市長阿蒂加 (Helen Arteaga)奪得，即將退休的聯邦眾議員維樂貴絲(Nydia Velázquez)與深度參與司法人選評估的律師Ali Najmi分別列第九和第十。

今年共有多位華裔人物入榜，涵蓋政界、教育、醫療與社區組織。位列第六名的州參議員劉醇逸除擔任州參議會教育委員會主席外，亦參與推動大型開發項目與財政政策。國會眾議員孟昭文排名第11位，作為聯邦撥款委員會成員，她於2026財年為皇后區爭取約1800萬元社區項目資金，並關注糧食補助詐欺與執法監督等議題。

在市級層面，市議員黃敏儀與多位議員並列第12名；教育領域，皇后學院校長吳華揚排名第26，自2020年上任後推動校園治理，並爭取市府與聯邦資金進行校園翻修。社區與醫療領域中，法拉盛華商會資深顧問杜彼得列第41名，紐約長老會皇后醫院營運副總裁陳安妮位列第53名。

對於排名，杜彼得表示，過去十年他在這份榜單中多維持在前30名之內，但今年在曼達尼領軍下，自由派勢力擴大，「包括華裔民選官員在內，排名普遍後移」。他說，華人仍能被主流重視「也只能說一聲謝謝」，但紐約市正出現微妙變化，華人社區需逐步適應。

國會眾議員孟昭文在2026年「皇后區百大權勢人物」榜單中排第11位。(國會資料圖...
國會眾議員孟昭文在2026年「皇后區百大權勢人物」榜單中排第11位。(國會資料圖)

法拉盛華商會資深顧問杜彼得在2026年「皇后區百大權勢人物」榜單中列第41名。(...
法拉盛華商會資深顧問杜彼得在2026年「皇后區百大權勢人物」榜單中列第41名。(杜彼得提供)

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