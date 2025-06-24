紐約初選╱複選排名制對誰有利？何時揭曉？常見問題一覽

隨著紐約市24日氣溫飆升至華氏102度，創下本周熱浪的最高峰，紐約市初選投票日也在如火如荼進行。(本報檔案照)

隨著紐約市24日氣溫飆升至華氏102度，創下本周熱浪的最高峰，紐約市初選投票 日也在如火如荼進行。然而與以往部分選舉不同，市長選舉的最終結果可能需要長達一周的時間才能揭曉。以下是本報整理的投票日常見問題及解答，幫助讀者掌握了解計票機制，以及未來選情發展。

問：什麼時候投票？投票站幾點開、幾點關？

答：24日，全市超過1200個投票站早上6時開放，晚上9時關閉。此前已有提早投票。據市選舉局數據，已有約40萬名選民在14日至22日的提早投票期間投票。

問：什麼時候可以知道選舉結果？

答：投票結束後將更新各投票站的開票數據，預計晚上10時前公布第一輪投票結果。但由於採用複選排名制，最終結果需待選舉局完成所有票數計算，將於7月1日(周一)中午前公布。

問：誰是本次民主黨初選的主要參選人？目前選情如何？誰領先？

答：本次最受關注的對決在於前州長葛謨 與民主社會主義者曼達尼(Zohran Mamdani)之間。其他參選人還包括市主計長蘭德 (Brad Lander)、市議長歐德思(Adrienne Adams)和前主計長斯靜格(Scott Stringer)等。

葛謨先前一直領先，但曼達尼近幾個月來大幅拉近差距。根據一份由艾默生學院(Emerson College Polling)23日發布的民調，曼達尼在排序第八輪中甚至以微弱優勢領先。關於參選人的介紹可以參考本報整理表格：https://www.worldjournal.com/wj/story/121390/8823095

問：什麼是複選排名制？怎麼計票？

答：複選排名制允許選民選出最多五位參選人，依照偏好排序。每輪會淘汰得票最低者，該參選人的選票將根據選民的次順位選擇重新分配。此過程持續進行，直到有參選人獲得過半票數為止。

複選排名制或將對曼達尼有利。他與蘭德與布雷克已相互背書，可望吸納對方選民的次順位選票。葛謨則成功說服拉莫斯退選並轉而支持他。

問：如果有參選人在初選落敗，是否還能參加11月大選？

答：可以。葛謨若落敗，已準備以獨立參選人身分參選。曼達尼則有望獲得「家庭工作黨」(Working Families Party)支持。屆時，他們將與共和黨推定提名人史里華(Curtis Sliwa)、獨立參選人華登(Jim Walden)以及現任市長亞當斯(Eric Adams)競爭。

問：除了市長之外，本次還有哪些職位在進行初選？

答：除市長外，還包括市主計長、公益維護人(Public Advocate)等全市性職位。各區的區長、地區檢察官與市議員席位也將進行提名，具體依地區而異。如需更多資訊，可查詢市選舉局網站vote.nyc或致電選民熱線了解。