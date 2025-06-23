布碌崙布萊頓海灘洗衣店發生凶殺案 父親被刀捅死 兒子被劃傷

布萊頓海灘洗衣店發生凶殺案，嫌犯逃逸。(谷歌街景圖)

布碌崙 (布魯克林 )布萊頓海灘(Brighton Beach)一家洗衣店6月22日(周日)晚間發生一起凶殺案，父親被刀子捅死，兒子被刀子刺傷。警方目前仍在對此案進行調查，截止發稿，警方尚未逮捕任何人。

此案發生在市警61分局的轄區內。據警方消息，案件於周日晚上10時40分左右發生在門牌號為海王星大道(Neptune Avenue)39號的洗衣店「Laundry King」內。案發時，51歲的努爾丁(Walid Noureldin)和他19歲的兒子與另一名男子發生爭執。爭執迅速升級為肢體衝突，並蔓延到洗衣店外。

警方報告稱，在衝突過程中，嫌疑人掏出一把刀子，刺中了父親的胸腹部，並在兒子的額頭上劃了一刀。攻擊事件發生後，兇手迅速逃離事發現場，方向不明。

市警61分局的警員迅速趕到現場處理。急救人員將兩名受害者送往布碌崙紐約大學朗格尼醫院接受治療。父親努爾丁因傷勢過重不幸去世，兒子的傷情穩定。

警方稱，兇手逃離現場時身穿深色T恤和短褲。警方目前正在對此案進行調查，但截至發稿，警方還沒有逮捕任何人。

根據警方信息，受害者報住貝瑞吉。據了解，案發地區的居民多為俄語移民，而且事發洗衣店的店主也不是華人 。

警方呼籲知情民眾及時與警方聯繫，以便早日將嫌犯捉拿歸案。居民可以撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。