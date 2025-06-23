我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中東情勢較預期克制 油價大跌7% 道指上漲374點

喜歡老房子？新澤西州四個歷史小鎮讓你盡情欣賞

布碌崙布萊頓海灘洗衣店發生凶殺案 父親被刀捅死 兒子被劃傷

記者胡聲橋╱紐約即時報導
布萊頓海灘洗衣店發生凶殺案，嫌犯逃逸。(谷歌街景圖)
布萊頓海灘洗衣店發生凶殺案，嫌犯逃逸。(谷歌街景圖)

布碌崙(布魯克林)布萊頓海灘(Brighton Beach)一家洗衣店6月22日(周日)晚間發生一起凶殺案，父親被刀子捅死，兒子被刀子刺傷。警方目前仍在對此案進行調查，截止發稿，警方尚未逮捕任何人。

此案發生在市警61分局的轄區內。據警方消息，案件於周日晚上10時40分左右發生在門牌號為海王星大道(Neptune Avenue)39號的洗衣店「Laundry King」內。案發時，51歲的努爾丁(Walid Noureldin)和他19歲的兒子與另一名男子發生爭執。爭執迅速升級為肢體衝突，並蔓延到洗衣店外。

警方報告稱，在衝突過程中，嫌疑人掏出一把刀子，刺中了父親的胸腹部，並在兒子的額頭上劃了一刀。攻擊事件發生後，兇手迅速逃離事發現場，方向不明。

市警61分局的警員迅速趕到現場處理。急救人員將兩名受害者送往布碌崙紐約大學朗格尼醫院接受治療。父親努爾丁因傷勢過重不幸去世，兒子的傷情穩定。

警方稱，兇手逃離現場時身穿深色T恤和短褲。警方目前正在對此案進行調查，但截至發稿，警方還沒有逮捕任何人。

根據警方信息，受害者報住貝瑞吉。據了解，案發地區的居民多為俄語移民，而且事發洗衣店的店主也不是華人

警方呼籲知情民眾及時與警方聯繫，以便早日將嫌犯捉拿歸案。居民可以撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

布碌崙 華人 布魯克林

上一則

紐約市長參選人曼達尼曾支持廢SHSAT 華人家長不敢投？
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

第九届「振興杯」紐約九人排球邀請賽 競爭激烈精彩紛呈

第九届「振興杯」紐約九人排球邀請賽 競爭激烈精彩紛呈
假扮官員誆「不付錢會被抓」 2布碌崙華男騙老婦買75萬元金條

假扮官員誆「不付錢會被抓」 2布碌崙華男騙老婦買75萬元金條
4男子包圍 亞裔女8大道被搶錢包

4男子包圍 亞裔女8大道被搶錢包
日落公園地鐵內襲擊亞裔臉部 警通緝長髮男

日落公園地鐵內襲擊亞裔臉部 警通緝長髮男

超人氣

更多 >
減肥不必汗流浹背 她降低運動強度卻燃燒更多脂肪

減肥不必汗流浹背 她降低運動強度卻燃燒更多脂肪
美鑽地彈轟伊朗核設施 衛星圖曝6巨坑 分析指仍有2疑點

美鑽地彈轟伊朗核設施 衛星圖曝6巨坑 分析指仍有2疑點
3星座錢包「顧緊緊」 金牛只買好貨、他金錢判斷如AI精準

3星座錢包「顧緊緊」 金牛只買好貨、他金錢判斷如AI精準
車頭燈愈來愈亮 干擾對向駕駛無法管？

車頭燈愈來愈亮 干擾對向駕駛無法管？
最高可折1.5萬元 這6款SUV預料今夏大降價

最高可折1.5萬元 這6款SUV預料今夏大降價