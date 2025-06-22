我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

未來3天氣溫衝百 紐約發布高溫預警

俄前總統：美形同挑起新戰爭 川普拿不到和平獎

紐約法拉盛2歹徒闖屋搶劫 7旬婦遭勒脖毆打

記者尤昱程╱紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
法拉盛近期入室搶劫案頻傳。圖為18日入室搶劫案嫌疑人照片。(市警局提供)
法拉盛近期入室搶劫案頻傳。圖為18日入室搶劫案嫌疑人照片。(市警局提供)

法拉盛日前發生一起入室搶劫案，兩名男子強行破門進入一戶民宅，對屋內兩名長者施以拳打與勒頸後搶走現金，警方目前正追查犯嫌行蹤，並公布監視畫面徵求線索。

根據市警109分局報告，案發時間為18日凌晨3時許，地點位於三福大道(Sanford Ave.)與大學點大道(College Point Blvd.)一帶。一對年長夫妻在家中時，兩名身份不明男子破壞前門闖入住宅。

警方表示，兩名嫌犯進入後，對屋內70歲女性進行勒頸攻擊，並拳打65歲男性。施暴後，兩人從女受害者身上奪走約700元現金，又從男受害者身上搶走50元，隨後步行逃離現場，去向不明。

兩名受害者頸部與頭部均出現明顯瘀傷與疼痛，但拒絕當場接受醫療人員治療。警方未發現嫌犯攜帶其他武器，住宅內部無進一步損毀情況。

法拉盛與白石鎮近日接連發生入室搶劫與盜竊案件，包括6日白天嫌犯破壞門鎖闖入住宅，以及9日兩人假扮送貨員持槍搶劫民宅，事件引發社區對居家安全的關注。市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)表示，近期類案頻傳，並支持居民在合法範圍內持槍自衛，其辦公室可協助申辦相關證照。

警方呼籲民眾若看到與照片中特徵相符人士，請立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站 www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，亦可使用止罪應用程式「CS-NYC」提供線索，所有消息來源將絕對保密。

法拉盛 大學點

上一則

未來3天氣溫衝百 紐約發布高溫預警
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約警局法拉盛招募 鼓勵亞裔青年投身警界

紐約警局法拉盛招募 鼓勵亞裔青年投身警界
劉醇逸辦健康節 提供篩檢與資訊 社區熱烈響應

劉醇逸辦健康節 提供篩檢與資訊 社區熱烈響應
啟揚中心主辦黃梅戲 免費課程招生

啟揚中心主辦黃梅戲 免費課程招生
法拉盛2華裔少女遭群毆案 7惡少25重罪起訴

法拉盛2華裔少女遭群毆案 7惡少25重罪起訴

熱門新聞

蘭德於下午4時左右被釋。聯邦檢察官辦公室表示正在調查其行為，之後再決定是否起訴。(美聯社)

市主計長蘭德護送移民時遭ICE拘捕 聯邦指控妨礙執法

2025-06-17 19:39
Q44公車行經緬街，是通勤族搭乘首選。(記者尤昱程╱攝影)

紐約法拉盛華翁OMNY付款 不熟操作未能即時出示紀錄遭MTA開罰

2025-06-17 07:48
皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)20日宣布，七名17歲青少年因涉嫌在法拉盛凱辛納走廊公園對兩名華裔少女施以集體暴力，被大陪審團正式以25項重罪起訴。(記者高雲兒╱攝影)

紐約法拉盛華裔少女遭群毆 7青少年被控謀殺未遂等重罪

2025-06-20 18:48
紐約市皇后區一所特殊高中的副校長迪亞茲(Hector L. Diaz)，因遭13名女學生指控行為不當，日前已被教育局緊急調離職位。(取自領英)

紐約特殊高中副校長涉不當對待亞裔女學生 13人投訴

2025-06-21 15:52
布碌崙南區地鐵站日前發生一起仇恨犯罪，警方正通緝該名男嫌犯。(市警提供)

紐約布碌崙地鐵站爆仇恨犯罪 女遭罵「滾回國」還被打

2025-06-18 12:05
賀立寧。(取自X@國王郡民主黨郡委員會)

葛謨助理賀立寧閃辭 被爆曾任中資高層、隱瞞對中關係

2025-06-15 16:27

超人氣

更多 >
4星座組合是最佳伴侶 金牛跟這2對象都合拍

4星座組合是最佳伴侶 金牛跟這2對象都合拍
搭機巧遇具俊曄 她用網路翻譯遞安慰 獲歐巴超暖回應

搭機巧遇具俊曄 她用網路翻譯遞安慰 獲歐巴超暖回應
美軍B-2轟炸機建功 學者：伊朗「顏面盡失」恐報復

美軍B-2轟炸機建功 學者：伊朗「顏面盡失」恐報復
章子怡「醬園弄」首映… 口碑兩極化 「她」的演技最受質疑

章子怡「醬園弄」首映… 口碑兩極化 「她」的演技最受質疑
川普：美軍成功打擊伊朗3處核設施包括福爾多 戰機全數平安撤退

川普：美軍成功打擊伊朗3處核設施包括福爾多 戰機全數平安撤退