紐時社論：每位參選人都不夠格「偉大市長」 但可考慮他

紐約時報評論紐約市長參選人人選，圖為本月進行的市長辯論。(歐新社)

紐約時報(New York Times)16日就紐約市長初選發表社論，批評前任市長白思豪 (Bill de Blasio)為近年紐約衰退推波助瀾，認為對於這座城市真正的解方，是更有效與更經過深思熟慮的自由派治理方式。社論認為進步派熱門人選曼達尼(Zohran Mamdani)不該出現在選票上，是更新版本的失敗了的白思豪，並嚴重疑慮葛謨 (Andrew Cuomo)的操守和行為。他們認為蘭德 (Brad Lander)最值得考慮。

社論首先提到，紐約市在過去十年生活品質確有下降，重罪攻擊上升超40%，同時四年級學生曾大幅領先其他大城市的數學和閱讀成績今已落後，房屋也變得愈發不可負擔，顯示進步派的城市管理模式已然失效。

文章解釋，這種進步派的模式誕生於歐巴馬總統任期後期，當時的一些民主黨 人認為他過於謹慎，於是轉向更大膽的路線。在市政層面，他們對執法機構持懷疑甚至敵對態度，主張學校需要更多資金與更少評估，同時將高房租歸咎於貪婪房東，而不是強調住房供應，2014年起執政八年的紐約前市長白思豪(Bill de Blasio)便是此中代表，他未能嚴肅對待社會失序，也拖累了市公立教育體系。

文章進一步寫到，在此背景下展開的市長初選，進步派的曼達尼不應出現在選票，他的從政資歷淺，未能取得實績，最令人擔憂的是對近十年的失序漠不關心，所提出的政策主張與紐約當前的挑戰極不相符，而作為一位民主社會主義者，也常忽視執政中無可避免的權衡。

對於各項民調都領先的前州長葛謨，文章則評價，在州長任內他取得提高最低工資、擴大醫療保險、保障帶薪家庭假等政績，但也有疫情期間對療養院處理失當、大眾交通管理不力等重大錯誤，雖然他在政策表現上為所有人中最強，但他2021年辭職，原因是至少11位女性指控他性騷擾或不當接觸，對他的操守及行為嚴重疑慮。

文章繼而寫到，民主黨11位參選人都不像下一位偉大市長，因而不支持任何特定的候選人。但可考慮的人選是現任市主計長蘭德，在紐時專題「抉擇」的15位紐約領袖中，有七人將他列為第一順序投票對象，其他參選人均未得兩票。他曾採納削減警力等讓人疑心的政策，但之後又調整立場，也證明自己能有效管理市政預算機構，他的建造50萬住房、擴大學前教育、提升地鐵效率的政綱雖非充滿激情，但卻展現出可靠執行力。

紐約時報發表社論，指蘭德為合適的市長參選人人選。(歐新社)

文章補充，第二梯隊的人選則包括中間派民主黨人暨前金融高管提爾森(Whitney Tilson)，他有效地扮演彭博的政治繼承人；市議長歐德思(Adrienne Adams)，具備政府經驗但政見不夠吸引人；前市主計長斯靜格(Scott Stringer)；以及政治前景被看好的進步派州參議員邁瑞(Zellnor Myrie)。雖然葛謨與曼達尼目前民調領先，但選舉結果仍有可能由其他人突圍，關鍵是要看民眾如何排序兩人，以及二人是否出現在選票之上。