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尹導涉偽造捐款紀錄詐領紐約州16萬競選補助 遭聯邦起訴

記者高雲兒╱紐約即時報導
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紐約州眾議員前參選人尹導因涉嫌偽造選民捐款紀錄、騙取紐約州公共競選資助計畫的配對資金，遭到起訴。(記者高雲兒╱攝影)
紐約州眾議員前參選人尹導因涉嫌偽造選民捐款紀錄、騙取紐約州公共競選資助計畫的配對資金，遭到起訴。(記者高雲兒╱攝影)

紐約州眾議員前參選人尹導(Dao Yin)因涉嫌偽造選民捐款紀錄、騙取紐約州公共競選資助計畫(Public Campaign Finance Program)超過16萬元的配對資金，在13日於布碌崙聯邦法院遭起訴。他當天被捕並將於下午接受提訊。若罪名成立，尹導將面臨最高20年聯邦監禁。

根據檢方提出的刑事訴狀，尹導於2023年以「尹導2024競選團隊」(Dao Yin for New York 2024)為名成立競選委員會並自任財務長，登記參加州政府提供的配對資助計畫，試圖獲取來自納稅人的公共資金。然而，為達到配對資格所要求的門檻，他涉嫌向紐約州公共競選資助委員會(PCFB)提交大量虛假捐款卡，卡片上列出並偽造了數十名所謂捐款人的姓名與簽名，實際上這些人根本未曾捐款。

透過這套手法，尹導成功申請並獲得約16萬2800美元的配對資金，作為競選州眾議員的經費使用。美國東區聯邦檢察官諾塞拉(Joseph Nocella)表示：「這名曾經希望代表社區的參選人，卻偽造該社區成員的資料，詐取大量公帑。他的行為嚴重破壞民主制度的誠信。我們將持續捍衛選舉制度的公正性，追究違法候選人的責任。」

根據現行規定，參加紐約州公共競選資助計畫的候選人，須提交明確且真實的小額捐款資料，並達到一定門檻。例如，競選州眾議員的候選人需從符合資格的選民處籌得至少6000元，並取得至少75筆符合條件的個別捐款。每筆捐款卡需包含捐款人姓名、住址、捐款日期與親筆簽名，才能符合配對資格。計畫設計目的為鼓勵候選人依賴基層支持，減少對大型金主的依賴，並提升普通民眾的政治參與度。

目前，針對尹導的指控仍屬嫌疑階段，根據法律程序他在未被定罪前應推定為無罪。如果罪名成立，尹導將面臨最長20年聯邦監禁，並可能須繳交罰款與返還非法所得。

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