紐約市議員霍爾頓背書米爾納競選皇后區民事法官

競選皇后區民事法院法官的法學和教育學博士朱莉·M·米爾納(Julie M. Milner)，日前獲得紐約市議員羅伯特·霍爾頓(Robert Holden)背書。(朱莉·M·米爾納競選團隊提供)

競選皇后區 民事法院法官的法學和教育學博士朱莉·M·米爾納(Julie M. Milner)，日前獲得紐約市 議員羅伯特·霍爾頓(Robert Holden)背書。過去鮮少在司法系統選舉中公開表態的霍爾頓議員說，他認同米爾納在多項議題上的觀點，並相信她「會是一位出色的法官」。

霍爾頓服務的第30區涵蓋市政第二區的一部分，米爾納正是在這一選區競選。除了每次選舉幾乎都會出現的全區範圍的司法職位外，還有一些較小的職位大約每十年才會出現空缺。市政第二區包括皇后區東艾姆赫斯特、艾姆赫斯特、傑克遜高地、科羅納、伍德賽德、陽光區、雷哥公園，以及森林小丘和馬斯佩斯的一部分社區。

霍爾頓議員是「常識核心小組」的創辦人兼共同主席，該組織致力於確保所有紐約人都能安全獲得基本服務，並在不同利益之間取得平衡。米爾納十分欣賞霍爾頓能與各種理念的同僚合作，以最佳方式服務選民的需求，她希望能在法庭上效法。她說：「我們的法官必須超脫黨派，只根據法律以及個案事實做出裁決。所有出現在法庭面前的人都必須被公平和平等對待。」

米爾納提醒選民在6月24日的紐約市初選中發出自己的聲音：「每年決定我們民選官員的，往往只有一小部分選民。我們有責任選出最適合代表我們的人。你不能等到11月的普選再決定，因為初選基本上已經決定了誰會贏。」

米爾納補充說，她今年參選是為了給選民一個真正有意義的本地法官選擇：「年復一年，法官都是在密室裡被決定的。平庸的律師得到無人競爭的法官職位，不是因為他們是最優秀的人才，而是因為他們對政治機器的效忠。」

今年的提前投票 將自6月14日開始。