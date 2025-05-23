趙錫成博士首獲美國船級社「終身成就獎」

福茂創辦人趙錫成博士(左)接受美國船級社董事長兼執行長威尼基(中)特別頒贈表揚的首屆終身成就獎。右為趙小蘭部長。(ABS提供)

「華人船王」福茂集團(Foremost Group)創辦人兼董事長趙錫成博士，日前在紐約市 獲得美國船級社(ABS)頒贈第一屆「終身成就獎」。這是美國船級社創立至今近200年來，首次設立並頒發「終身成就獎」，美國船級社董事長兼首席執行官威尼基(Christopher J. Wiernicki)表示，趙錫成博士是他設立這一獎項的靈感來源，在航運界，沒有比趙錫成博士更實至名歸的人選。

美國船級社4月23日在紐約市曼哈頓 中城遊艇俱樂部舉行163年度會員大會，當天高朋滿座，貴賓雲集，壓軸節目是頒贈首屆終身成就獎給趙錫成博士，隆重表彰他在國際航運領域的卓越貢獻以及其始終秉持的誠信、榮譽與奉獻精神。出席頒獎儀式的還有第一任川普政府的前運輸部長趙小蘭。

美國船級社(American Bureau of Shipping，簡稱ABS，又名「美國驗船協會」)是總部設在德州 休士頓的非營利法人驗船機構，成立於1862年，是倍受國際海界推崇重視的組織，與英國勞氏驗船協會、挪威驗船機構(DNV)並稱為驗船機構「三巨頭」。

波蘭裔的ABS董事長兼執行長威尼基致辭時指出，為趙錫成頒獎也是極具個人情感，因為「我們同時都擁有移民背景，我們最初來自世界的不同角落，卻在各自領域取得成功」。他說「我從小接受的價值觀，恰恰與趙博士在其輝煌職業生涯中所展現的一致。我認為，正是這些價值觀：正直、責任、堅持——鑄就了趙錫成博士風範與美名，正如那支以『福茂』之名馳騁全球的現代化高性能環保船隊一樣。」