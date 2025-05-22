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川普政府最後通牒到了 曼哈頓堵車費照收如常

記者許君達／紐約即時報導
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川普政府第三次給出的停收堵車費最後期限已過，但紐約方面繼續無視，曼哈頓堵車費也照收如常。圖為曼哈頓60街以北的堵車費提示牌。(記者許君達／攝影)
川普政府第三次給出的停收堵車費最後期限已過，但紐約方面繼續無視，曼哈頓堵車費也照收如常。圖為曼哈頓60街以北的堵車費提示牌。(記者許君達／攝影)

川普政府此前為紐約州當局設定最後期限，要求在5月21日前停止收取曼哈頓堵車費。不過直到22日，堵車費仍照常收取。截至發稿時，聯邦方面也並未再提出新的最後期限或立即推出報復性措施。

總統川普在競選期間和勝選後，曾多次發誓要終結曼哈頓堵車費，在其上任後，也很快採取行動。聯邦運輸部2月撤銷了允許紐約州當局徵收堵車費的授權，並要求紐約在今年3月21日前停止收費，但該要求遭到紐約方面的無視。隨後，聯邦當局將限期延長一個月，改為4月20日，但再次遭到無視。

運輸部長達菲(Sean Duffy)4月21日致信紐約州長霍楚(Kathy Hochul)，將終結堵車費的最後期限再次延長一個月，改為5月21日，這已是連續第三個「最後通牒」。達菲還威脅，如果紐約方面繼續不為所動，將從5月28日起暫停曼哈頓地區所有建設計畫和交通建設項目的環境審批，還將暫停對紐約州全州交通改善計畫(STIP)的聯邦注資。

紐約州和負責收費的大都會運輸署(MTA)在此前兩次「最後通牒」來臨時，均發布聲明稱「堵車費合法且將繼續收取」，而在第三次限期到達後，不僅沒有停止收費，甚至沒有像前兩次那樣由高層官員出面做出公開聲明。據報導，MTA在21日向媒體提供了一份回應，表示聯邦當局在撤銷堵車費授權時，並未經過任何正當程序、也沒有提前通知，而MTA收費則完全合法。

對此，聯邦方面沒有再給出新的最後期限。運輸部發言人在回應媒體詢問時稱，「後果可能在下周顯現」，當局「可能會在28日採取行動」，但並未給出確定性的說法，也沒有詳細說明計畫採取的行動內容。

堵車費 紐約州 曼哈頓

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