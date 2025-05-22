睡過頭沒投票…他讓預算法案險翻車 強生：我想掐死他

紐約州共和黨眾議員加巴里諾。（美聯社）

紐約州長島共和黨 眾議員加巴里諾（Andrew Garbarino）未能替川普「又大又美」的預算法案投下關鍵一票，因為他躲起來睡著了。

眾院議長強生（Mike Johnson）周三晚間11時後宣布重新召開會議，歷經整夜馬拉松式審議，法案終於在周四上午約7時以215票贊成、214票反對驚險過關。事後強生表示：「加巴里諾沒能及時趕到。他真的在後面睡著了。」

「我真想掐死他，」強生半開玩笑地說，「但他是我親愛的朋友。」

不過，一名長島共和黨內部人士表示，州與地方黨部領袖對加巴里諾的表現怒不可遏，認為他在川普重要法案命懸一線之際「像個小丑」，這種失誤可能會引發激烈的初選挑戰。

加巴里諾辦公室事後聲明表示，議員是「中途走開，不小心錯過了投票」，並強調他「全程參與法案審議，原本完全打算投下贊成票」。

在長島共和黨內仍具有影響力的前紐約州參議員達馬托（Al D'Amato）則為他緩頰：「感謝老天，法案還是過了。不然他就麻煩大了。」

「如果當時真的差他那一票，共和黨一定會延後表決。」達馬托說，還補了一句：「他的幕僚到底在哪裡？怎麼沒確保他人在議場？」

紐約州共和黨主席考克斯（Ed Cox）對此婉拒評論。