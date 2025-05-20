8華人假冒政府、企業騙長者交出現金金條 得手1600萬元

八名中國公民因涉嫌在美加以假冒政府與企業名義，詐騙數百名長者交出現金與金條，日前遭紐約東區聯邦法院大陪審團正式起訴。(記者胡聲橋╱攝影)

八名中國公民因涉嫌在美加以假冒政府與企業名義，詐騙數百名長者交出現金與金條，日前遭紐約東區聯邦法院大陪審團正式起訴。檢方指出，該集團運作縝密，資金流向多地帳戶與加密貨幣 平台，涉案金額高達1600萬元。

根據起訴書，該集團鎖定的主要對象為美國與加拿大 境內的年長者，利用電腦彈出式視窗發出虛假警告，聲稱受害者的電腦遭駭或其銀行帳戶出現異常活動，誘導撥打「客服」電話。

接通後，詐騙者便假冒來自蘋果公司、微軟、PayPal、銀行或聯邦機構的工作人員，謊稱對方涉入犯罪調查，個人資產將被凍結，或需配合「國安部門」調查。

該集團成員會進一步向受害人表示，其資金已不安全，必須盡速提領並交由官方機構或第三方「暫時保管」。受害者在恐慌與混亂中，往往聽從指示，提領現金或購買金條，再依照指示轉交給所謂的「快遞員」或「調查人員」。部分成員更直接登門取款，或安排面交地點收取金飾與現金。

聯邦檢方指出，從2024年春季起，已有來自美國37個州與加拿大多省的受害者報案，遭詐騙金額從數千至數10萬元不等。根據起訴書舉例，一名居住在喬治亞州 的長者，於4至5月間與一名自稱聯邦調查人員的男子聯繫後，被指示購買金條作為「保全資產」之用。該名男子最終在5月22日親自登門，取走價值約9萬9504元的金條。

這些資金被迅速轉入美國與海外帳戶，也有部分轉入加密貨幣平台。檢方掌握的訊息顯示，其中一帳戶在短時間內接收高達1600萬元的資金，卻無任何合法收入來源，顯示該集團具備成熟的洗錢與金流轉移能力。

檢方認定，現居紐約的中國籍男子李翔(Xiang Li，音譯)為該詐騙組織的主導者，並於13日在皇后區住處被捕。李透過Telegram與共犯聯繫，統籌詐騙流程、指派收款人員，並設計對應執法單位的應變策略，同時提供下線使用的假名與通關密語。他亦負責將詐得資金轉換為加密貨幣，匯往共犯指定帳戶。

根據檢方提交法官的備忘錄，李男曾於2016年在紐約因拉皮條被捕，最終承認較輕罪名；2024年1月18日又因持有贓物再度落網。檢方強調，李男具有潛逃風險，若逃往中國將難以引渡，因此已請求法院拒絕保釋。

本案目前仍在進一步調查中。檢方呼籲民眾提高警覺，遇可疑來電或被要求轉移財產時，應立即聯繫執法部門或可信單位查證。