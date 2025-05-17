華女陳芳命案 連紹通被控二級謀殺 最高恐判終身監禁

41歲布碌崙男子連紹通被大陪審團正式起訴，罪名為二級謀殺與三級非法持有武器，罪名源於2022年在法拉盛發生的一宗華裔女子命案。圖為連紹通。(市警提供)

紐約皇后區 地區檢察官凱茲(Melinda Katz)於16日宣布，41歲布碌崙 男子連紹通(Shao Tong Lian，音譯)被大陪審團正式起訴，罪名為二級謀殺與三級非法持有武器，罪名源於2022年在法拉盛 發生的一宗華裔女子命案。55歲受害者陳芳(Fang Chen)生前居住於法拉盛41路，當年8月25日被發現遭殘忍刺殺身亡，案發後一度震驚社區。

據起訴文件指出，連於案發當晚約在8時48分抵達陳芳住處，雙方疑似約定進行性交易。監視畫面顯示，陳芳於8時53分為連開門，讓其進入大樓，而僅約15分鐘後，即晚間9時08分，連便獨自離開現場。翌日清晨約7時，陳芳的室友發現她倒臥臥室地板、面朝下，身處血泊中，已無生命跡象。

驗屍報告顯示，陳芳頸部遭刺四刀，背部有10處刀傷，右手有防禦性傷口，並伴隨顱部鈍器傷，顯示曾遭猛烈襲擊。警方隨後在現場提取DNA樣本，經比對後確認與連紹通一致，警方遂鎖定其為兇嫌。根據警方調查，連紹通在案發後曾更換衣物，並試圖掩飾行蹤，但其行為已被多支監控錄像捕捉。

此案由市警與皇后區檢察官辦公室共同辦理，近日正式將連紹通起訴並提堂。他於日前在皇后區高等法院過堂，預計將於6月24日再次出庭。若罪名成立，連男將面臨最高25年至終身監禁。

檢察官凱茲表示：「根據指控，這名被告與受害人約定交易後，在短短20分鐘內便殘忍將她殺害。我的辦公室與市警攜手合作，成功將他起訴。陳芳的遭遇令人痛心，我們向她的家人表達最深切的哀悼。」

據悉，受害人陳芳生前來自中國湖北荊州，三年前獨自來美謀生，曾短暫與一名廣東籍男子結婚以申請身份，但始終未獲合法移民身分。她生前曾因涉及性交易被警方逮捕。