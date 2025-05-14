「我是聯邦人員 你社安號被盗…」華男誘騙老婦萬元現金

一名華男涉嫌假冒聯邦機構人員，誘騙長者交付現金，遭納蘇郡警方逮捕。(納蘇郡警局提供)

一名布碌崙 (布魯克林)華裔 男子涉嫌假冒聯邦機構人員，誘騙90歲婦人當面交付1萬元現金。長島 納蘇郡(Nassau County)警方調查後將其逮捕，依三級重竊罪送辦。

警方表示，案件發生於2月6日上午9時。受害人接獲一通陌生電話，來電者自稱是聯邦貿易委員會(Federal Trade Commision)人員，並聲稱她的個人資料遭人盜用，社安號碼已被人拿去開戶，銀行帳戶也可能被凍結。對方表示，她需配合調查，先將現金提領並交由「稽核人員」面交，以示清白。

婦人按照指示前往銀行領出1萬元現金，並在對方安排的地點與一名男子碰面。男子收走現金後離開。隔天，對方再次致電，要求交付更多金額。婦人開始懷疑，聯絡家人後報警。

納蘇郡警方接獲報案，由第四分隊展開調查。經過追查，警方鎖定28歲居住在布碌崙的華裔男子姜祖根(Zugen Jiang，姓名均為音譯)涉案，並在其住處將其拘捕。警方說，逮捕過程無衝突。

姜祖根被控以三級重大竊盜罪，涉案金額為1萬元。根據州法，凡竊取財物超過3000元，可構成此項重罪，最高可判七年徒刑。

警方說，此類假冒政府人員的電話詐騙多針對高齡族群，利用其對制度不熟悉及對法律用語的恐懼，施以威嚇手法，要求面交現金。民眾若接獲類似電話，可先聯繫官方機構或請親友協助查證，切勿單獨行動。

納蘇郡警局表示，社區應提醒家中長者防範詐騙。凡接獲涉及金錢或個資的來電，務必多一分查證。