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新澤西火車司機罷工談判陷僵局 紐新通勤鐵路恐全線停運

記者許君達╱紐約即時報導
火車司機工會與新州捷運局談判破裂，威脅從5月16日開始罷工。罷工將導致新州往返紐約的通勤火車全部停擺。(記者許君達╱攝影)
火車司機工會與新州捷運局談判破裂，威脅從5月16日開始罷工。罷工將導致新州往返紐約的通勤火車全部停擺。(記者許君達╱攝影)

新澤西捷運局(NJ Transit)30日發布公告，稱由於談判破裂，火車司機威脅從5月16日(周五)開始罷工。罷工將導致捷運局所屬的全部通勤火車停運，影響範圍亦覆蓋紐約州哈德遜河西岸的部分地區，捷運局強調，鐵路的運力無法替代，如果罷工如期開始，依賴火車往返紐約的通勤者需做好被迫在家上班的準備。

捷運局稱，代表火車司機的「機車工程師和列車員兄弟會」(BLET)基層會員近日投票否決了工會高層此前與捷運局達成的初步協議，導致罷工的威脅迫在眉睫。據報導，新一輪談判已重啟，但新澤西捷運局執行長科盧里(Kris Kolluri)表示形勢不夠樂觀。科盧里表示，工會方面要求漲薪14%，比此前達成的協議增加了近一倍，如滿足這一要求，將導致車次減少、票價大幅上漲，或將成本壓力進一步轉嫁到州內企業的稅負上。但工會方面則不認可這一說法，並稱與MTA的同行相比，新州火車司機的薪資過低。

為應對可能的罷工，捷運局公布了部分應急預案，但強調，巴士僅能替代不到20%的鐵路運力，因此「強烈建議」新州通勤者盡量遠程辦公，避免將時間浪費在路上。

根據預案，替代運輸將主要服務往返紐約的乘客，其中與現有通勤鐵路線路相似的部分直達紐約的公車，將大幅增加班次，鐵路通票或月票持有者可免費乘坐公車。此外，還將從5月19日(周一)起，在州內四個交通樞紐開設高峰時段臨時「停車換乘」(Park & Ride)服務，乘客可自行開車前往轉運站，停車後轉乘專線巴士前往紐約市內或開往紐約的PATH捷運系統車站。其中，居住在都會區的乘客可使用錫考庫斯(Secaucus)樞紐站的「停車換乘」服務，單日停車加往返車票費用共9.7元。

罷工期間，新澤西捷運局所屬的公車和輕軌均正常運行，通勤火車票不能在PATH或美鐵(Amtrak)列車上使用。

罷工 新澤西

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