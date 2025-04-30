紐約布碌崙U大道遊民所示威者與警衝突 3華裔被捕

示威者在隔離帶外繼續抗議。(記者胡聲橋╱攝影)

布碌崙 (布魯克林)U大道遊民 所示威者4月30日上午與維持秩序的警方發生衝突，共有兩女一男三名華裔 示威者遭逮捕，另有一名老年華婦示威者在障礙物前倒地受傷，被送往附近醫院接受治療。

在羊頭灣U大道科伊爾街(Coyle Street)2134號門前舉行的抗議已持續了將近兩個月，以華裔為主的抗議者堅決反對在為通知當地居民的情況下，將可負擔住房改為遊民所。示威者在擬建遊民所門前安營扎寨，持續舉行抗議，晚上都有人輪流值守。

4月30日早晨大約六時，眾多警察來到遊民所門前，驅離示威者，並在擬建遊民所門前用鐵馬圍起了隔離帶，將示威民眾攔在隔離帶以外。據目擊者稱，大約早上七時，擬建遊民所門口聚集了大約十輛警車和急救車，還有其他車輛。在警方驅離示威民眾的過程中，共有兩女一男三名華裔示威者遭逮捕，還有一名老年華婦示威者因為倒在鐵馬前受傷，被送往當地醫院接受治療，傷情穩定。據了解，被捕兩個小時後，三名示威者已被警方釋放。

大約中午12時，有賴於警察維持秩序，一輛載貨大卡車緩緩駛入隔離帶，開進了U大道科伊爾街(Coyle Street)2134號。這輛卡車在卸下一個垃圾斗後，隨即駛離現場。

被驅離的示威者基本都留在了現場，他們把帳篷移到了馬路對面，繼續抗議活動。許多示威者在隔離帶外敲著抗議標牌，繼續抗議。這次抗議活動的組織者之一陳麗娜表示，示威民眾不會因此退卻，他們將抗議到底。