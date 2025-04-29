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美財長：川普政府願意全額補償遷廠到美國的企業

紐約州新財年預算聚焦減稅與治安 白卡資金未敲定

記者范航瑜╱紐約即時報導
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州長霍楚(Kathy Hochul)28日宣布2026財年州府預算案，總額達2540億元，重點包括強化公共安全、減稅降負與提升生活可負擔性。(取自州長辦公室)
州長霍楚(Kathy Hochul)28日宣布2026財年州府預算案，總額達2540億元，重點包括強化公共安全、減稅降負與提升生活可負擔性。(取自州長辦公室)

州長霍楚(Kathy Hochul)28日宣布2026財年州府預算案，總額達2540億元，創歷史新高；重點包括強化公共安全、減輕稅負，基本未納入川普政府近期提出的聯邦資金削減建議，關於白卡(Medicaid)資金等內容仍待協商。

預算延宕近月 最終拍板

本次年度支出案因涉及多項爭議政策，在立法會期延宕近一個月後才達成協議。

預算將創下州歷史新高，比十年前增加1000億元。

監獄經費急劇上升，加上醫療與教育支出擴張，使總額較霍楚1月提出的版本再多出20億元。

原先外界預期今年財政協商將相對平靜，但在談判後期，霍楚突然提出處理精神健康、公共場所遮臉等棘手議題，使預算案充滿變數；部分關鍵資金配置，尤其是關於白卡與公校撥款比例，仍未完全敲定。

州議會將於本周展開詳細審議，預計於6月本會期結束前完成相關立法。

霍楚表示，面對川普政府未來可能帶來的預算威脅，州議會不排除今年稍晚召開特別會議進行應對。

「即使華府一片混亂、變數不斷，我們仍為紐約民眾交出成果，完成任務，」霍楚28日晚在州議會大廈發表預錄談話時表示，「我們拒絕被捲入那種有毒、分裂的政治氣氛。」

減輕稅負 回應民生壓力

為回應選民對物價壓力與生活成本的憂慮，霍楚提出多項減稅措施，州府將撥出20億元發放退稅支票，另編列10億元針對中低收入族群減稅；同時擴大兒童稅額抵免，符合資格的家庭可為4歲以下孩童申報1000元稅額，4至16歲孩童則為500元，相較現行規定大幅提升。

此外，自僱收入在15萬元以下者將免繳薪資流動稅(Payroll Mobility Tax)。

公共安全與精神健康成重點

預算案亦大幅強化地鐵與公共空間安全，州府將投入7700萬元讓每列夜間地鐵皆配置警力，加裝月台防護欄與LED照明，並撥出2500萬元設立「接待中心」，協助遊民與精神病患者接軌社會服務。

遮臉禁令原本為去年夏天霍楚因應挺巴抗議潮所提出，但經協商後罰則被下調為輕罪，並僅適用於另涉其他刑事指控時。

精神健康系統方面，州府將調整「肯德拉法」(Kendra's Law)標準，放寬強制就醫門檻；只要病人無法滿足基本生活需求，即可被強制送醫。

先前法規僅限病人對自身或他人構成實質威脅時方可收治。

推動教育改革 限制校園使用手機

在教育方面，霍楚延續去年對青少年社群媒體影響的關注，要求學校實施「上課鈴響到放學鈴響」(Bell-to-Bell)的全天限制，禁止學生課堂上使用手機等網路設備。

州府將投入1350萬元協助校方推行。

霍楚 地鐵 白卡

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