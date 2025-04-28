曼哈頓地鐵車廂內當眾辱屍 嫌犯被控強姦罪

涉嫌在地鐵車廂內侮辱他人遺體的嫌犯羅哈斯被捕。(市警提供)

紐約市警(NYPD)宣布，涉嫌於本月初在曼哈頓 的地鐵 車廂內與一名意外死亡者的遺體發生性關係的男子羅哈斯(Felix Rojas)已被捕。

警方介紹，44歲的嫌犯羅哈斯涉嫌在一列正在行駛中的R線列車中，與一名失去意識的男性性交。後經地鐵員工和急救人員確認，受害人岡薩雷斯(Jorge Gonzalez)在性交發生時已死去多時。

據媒體引用消息人士透露的信息，羅哈斯今年4月9日晚間11時左右在曼哈頓的白廳街車站(Whitehall Street)登上一列南行的R線列車，大約45分鐘後，他發現同車廂的受害人。羅哈斯隨後試圖將岡薩雷斯的身體從座位移動到地上，待同車廂其他乘客離開後，他先翻了岡薩雷斯的口袋，然後以多種姿勢實行侮辱。有消息人士稱，羅哈斯曾試圖「插入受害人遺體上的多個孔洞部位」。不過，他的行為被車廂內的監控攝像頭全部記錄下來。另據消息人士透露，在羅哈斯逃離現場後，還曾有過一名路人試圖偷竊岡薩雷斯身上的財物。

經警方調查，岡薩雷斯的死亡時間約為當日晚8時，死因為突發疾病。據已與他分居的妻子稱，岡薩雷斯有酗酒惡習，並猜測他的死亡或與此有關。

羅哈斯27日晚9時許被市警一分局逮捕，將被控一級強姦罪。