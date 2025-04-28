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曼哈頓地鐵車廂內當眾辱屍 嫌犯被控強姦罪

記者許君達╱紐約即時報導
涉嫌在地鐵車廂內侮辱他人遺體的嫌犯羅哈斯被捕。(市警提供)
涉嫌在地鐵車廂內侮辱他人遺體的嫌犯羅哈斯被捕。(市警提供)

紐約市警(NYPD)宣布，涉嫌於本月初在曼哈頓地鐵車廂內與一名意外死亡者的遺體發生性關係的男子羅哈斯(Felix Rojas)已被捕。

警方介紹，44歲的嫌犯羅哈斯涉嫌在一列正在行駛中的R線列車中，與一名失去意識的男性性交。後經地鐵員工和急救人員確認，受害人岡薩雷斯(Jorge Gonzalez)在性交發生時已死去多時。

據媒體引用消息人士透露的信息，羅哈斯今年4月9日晚間11時左右在曼哈頓的白廳街車站(Whitehall Street)登上一列南行的R線列車，大約45分鐘後，他發現同車廂的受害人。羅哈斯隨後試圖將岡薩雷斯的身體從座位移動到地上，待同車廂其他乘客離開後，他先翻了岡薩雷斯的口袋，然後以多種姿勢實行侮辱。有消息人士稱，羅哈斯曾試圖「插入受害人遺體上的多個孔洞部位」。不過，他的行為被車廂內的監控攝像頭全部記錄下來。另據消息人士透露，在羅哈斯逃離現場後，還曾有過一名路人試圖偷竊岡薩雷斯身上的財物。

經警方調查，岡薩雷斯的死亡時間約為當日晚8時，死因為突發疾病。據已與他分居的妻子稱，岡薩雷斯有酗酒惡習，並猜測他的死亡或與此有關。

羅哈斯27日晚9時許被市警一分局逮捕，將被控一級強姦罪。

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