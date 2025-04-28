我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黑鷹撞客機調查指通訊不清 飛官嚴重失誤致悲劇

比拜登還糟糕？CNN民調：近6成民眾認為川普讓經濟變差

紐約市堵車費三個月 籌得近1.6億元

記者尤昱程╱紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
堵車費計畫頭三個月共籌得近1億6000萬元，但面臨聯邦施壓。圖為曼哈頓60街以北的堵車費提示牌。(記者許君達╱攝影)
堵車費計畫頭三個月共籌得近1億6000萬元，但面臨聯邦施壓。圖為曼哈頓60街以北的堵車費提示牌。(記者許君達╱攝影)

紐約市堵車費計畫啟動前三個月共籌得近1億6000萬元收入，但計畫能否持續仍存在變數，聯邦政府已要求市府在5月21日(周三)前終止該計畫，否則將扣留多項聯邦道路項目的資金。

大都會運輸署(MTA)28日公布，從今年1月5日至3月31日，堵車費總收入達到1億5900萬元。單是3月份就帶來4510萬元，2月與1月分別貢獻約5200美元及4860萬元。

不過，這項計畫目前正面臨聯邦政府的強力施壓。運輸部長達菲(Sean Duffy)近日致信紐約州長霍楚(Kathy Hochul)，要求在5月21日前終止堵車費。

達菲表示，若市府未按時停止，聯邦公路管理局(Federal Highway Administration)將凍結部分與安全相關的聯邦資助道路項目，影響範圍涵蓋曼哈頓及其他地區。他批評堵車費是對「工薪階層與小企業主的侮辱」，並威脅暫停包括街道維護、安全改造等多項工程的資金。

川普政府已多次向紐約市施壓，要求終止堵車費計畫，並於此前要求MTA在3月18日前停止收費，以確保「有序結束」計畫。然而，州府與市府仍堅持推動，認為這是紐約市應對交通擁堵、減少碳排放、並為大眾運輸系統尋求穩定資金來源的重要措施。

霍楚州長目前已明確表態，無計畫關閉堵車費計畫。根據MTA向聯邦法院提交的法律文件，由於雙方達成的程序安排，收費至少將持續至10月底。這表示即便聯邦資金遭凍結，市府與MTA短期內仍無意讓步，並準備進一步應對法律與政策上的挑戰。

紐約市的堵車費計畫是全美首個全面推行的類似制度，旨在減少市中心交通量、改善空氣品質，同時為老化的地鐵與公交系統籌措資金。依目前實施標準，進入曼哈頓60街以南的駕駛人需支付一定金額的過路費。

儘管反對聲浪不小，包括部分企業團體與居民認為該計畫加重經濟負擔，但支持者則強調堵車費有助於推動城市可持續發展。隨著聯邦最後通牒的到來，紐約市未來幾個月內是否能保住這項政策，將成為全國關注的焦點。

堵車費 MTA

上一則

企圖劫車並槍擊休班警後流竄紐約法拉盛 第2嫌落網
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

金屬探測設備故障 紐約市警校園安檢停擺緊急採購

金屬探測設備故障 紐約市警校園安檢停擺緊急採購
亞當斯：紐約市槍擊案連5季減少 降至新低

亞當斯：紐約市槍擊案連5季減少 降至新低
幫老鼠「避孕」…紐約市治鼠患新招 動福團體也支持

幫老鼠「避孕」…紐約市治鼠患新招 動福團體也支持
堵車費案 聯邦運輸部辯護律師烏龍洩密

堵車費案 聯邦運輸部辯護律師烏龍洩密

熱門新聞

由於關稅已經高到無法接受，很多批發商選擇將等待清關的進口貨物運回中國，若兩國關稅和談數月未果，很多貨品可能會出現「熔斷」的現象。(記者劉梓祁╱攝影)

關稅戰買不到這些乾貨 食品批發商：送回中國都比清關便宜

2025-04-22 19:49
在與多個當事學生交談後，張驥遠清楚地感覺到了留學生群體中的恐慌、絕望情緒。示意圖，非新聞當事者。(美聯社)

中生學簽遭撤恐被迫離境 校方給的理由讓她絕望

2025-04-24 19:54
史島一名華裔青年因超速相關紀錄西雅圖入境遭扣押。圖為示意圖。(取材自CBP臉書)

疑因超速相關紀錄 持綠卡華青入境西雅圖遭扣押

2025-04-21 07:49
譚先生向本報展示在同一天收到的八張卡片，均為藍色的美國銀行借記卡，每張卡上都有不同的名字，絕大部分都為華人。(記者鄭怡嫣╱攝影)

法拉盛華人屋主遭闖空門 損失數萬元 還收到百張新信用卡

2025-04-22 02:30
桑托斯25日抵達法院聆聽宣判。（路透）

前國會眾議員桑托斯詐欺、竊身分 判刑87個月…泣不成聲

2025-04-25 13:02
警方出動約20名員警調查。(記者尤昱程/攝影)

紐約法拉盛劫車槍擊 1警中彈 1嫌落網1人在逃

2025-04-27 12:12

超人氣

更多 >
不用藥不花錢 一個小動作解決家中排水管堵塞

不用藥不花錢 一個小動作解決家中排水管堵塞
電視劇導演之夜…李現、劉亦菲奪年度男女主角 5導演也獲獎

電視劇導演之夜…李現、劉亦菲奪年度男女主角 5導演也獲獎
4生肖5月轉運「先苦後甜」 屬鼠準備升職加薪、他事業重新起飛

4生肖5月轉運「先苦後甜」 屬鼠準備升職加薪、他事業重新起飛
高關稅中國撐不下去？美財長：說不定中方會先打給我

高關稅中國撐不下去？美財長：說不定中方會先打給我
洛城小學對面深夜入室搶 屋主被囚禁、毆打並殘忍殺害

洛城小學對面深夜入室搶 屋主被囚禁、毆打並殘忍殺害