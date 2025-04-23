被控充當中國政府代理人、賄賂、洗錢 孫雯案7．28開審

孫雯案7月28日開庭審理。(記者胡聲橋╱攝影)

被指控充當中國政府代理人，並犯有賄賂罪和洗錢罪的前紐約州 政府官員孫雯(Linda Sun)及其丈夫胡驍(Chris Hu)4月23日在紐約聯邦東區法院再次出庭。聯邦法官科根(Brian Cogan)宣布，孫雯胡驍案將於7月28日開庭審理。

檢方去年指控孫雯利用與兩任州長的工作關係，為中國政府服務，控告她非法充當外國代理人 。今年2月，聯邦檢方加重指控，對孫雯與胡驍提出賄賂和洗錢罪名。檢察官指出，孫雯策畫「權錢交易計畫」，將來自中國的資金投入丈夫事業及家人帳戶。起訴書顯示，孫雯與中國政府官員的關係，為胡驍的龍蝦出口生意帶來1576萬元收入，其企業在中國也獲利數百萬元。

在當日的庭審中，法官科根首先回顧了被告律師提出的幾項動議。其中一項是要求取消某些非法獲取的電子證據。辯方律師稱，執法部門2022年4月獲得了電子郵件搜查令，對孫雯的電子郵件進行了搜查，但後來這一部分電子證據卻在聯邦調查局的電腦中被無意刪除了。2024年5月，當執法部門發現問題後，重新對孫雯的電子郵件進行了搜查。辯方認為，新搜查需要新搜查令，但執法部門沒有申請，因此這次新搜查是非法的。控辯雙方當庭對此動議提出了各自的意見。法官科根表示，他有可能對這項動議舉行聽證會。