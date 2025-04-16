我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國家公園周4/19揭開序幕 當日免費入園

紐約州檢察官涉偽造記錄騙房貸 詹樂霞家門外躲記者

紐約嚴打遮擋、汙損、變造車牌 今開罰

記者劉梓祁╱紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
市府遮擋車牌執法啟動，違者將處以50元罰款。(記者劉梓祁╱攝影)
市府遮擋車牌執法啟動，違者將處以50元罰款。(記者劉梓祁╱攝影)

自16日(周三)起，紐約市車主若被查獲使用被遮蔽或偽造的車牌，將面臨50元罰款，此舉為市府與州府於今年1月宣布的新一輪整頓，意在杜絕逃漏收費並提升街道安全。

根據新規定，若車牌遭到任何形式的阻擋、汙損或違規安裝，車主可面臨50元罰款，且該罰則也適用於停放中、無人駕駛的車輛。市府官員指出，任何形式的車牌覆蓋物、骯髒或難以辨識的號牌和以任何方式安裝導致車牌不易閱讀的情形皆屬違規「遮擋」範疇。

此外，針對車輛登記貼紙(Registration Sticker)及車輛識別碼(VIN)等資訊，一旦遭到遮蓋亦屬違規。根據新規定，車主必須確保車牌能被攝影機清晰拍攝並辨讀，故不得使用任何玻璃、塑膠或其他變形或反光材料覆蓋；同時，號牌必須穩固固定於車身，且安裝位置需維持在離地高度12至48吋之間。

新規也明確要求，禁止使用假造或變造車牌，也不得利用車輛本身或車內物品來掩蓋號牌。任何會遮擋車牌、登記貼紙、車輛識別碼等資訊的車罩一律禁止；若車罩影響違規停車車輛的檢查或拖吊，同樣視為違規。

市交通局(DOT)局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)表示，此舉為政府針對「幽靈車」展開的整頓行動之一。截至目前為止，市政府已在全市查扣超過7萬3000輛幽靈車。「幽靈車」多指經過修改的號牌，旨在躲避自動車牌識別攝像頭的偵測；有車主透過反光噴霧、透明薄膜，甚至對號牌字符進行改動來達到這一目的。

此外，根據去年通過的州交通法，對於相同違規行為，將可處以100至500元不等的罰款。

根據公民預算委員會(Citizens Budget Commission)發布的報告，2023年紐約市因車主遮擋車牌以逃避路橋費、紅燈及超速攝影機稽查，導致損失逾1億元。

市府官員強調，相關措施的最終目的在於加強對危險駕駛者的追究責任，並挽回應收費用以投入公共交通和城市基礎建設，確保街道與交通環境的安全與公平。

今年1月起，紐約市曼哈頓堵車費也開始徵收，以籌集150億元用於維修與改善地鐵系統。

紐約市 地鐵 堵車費

上一則

「反川」檢察官涉偽造記錄騙房貸 詹樂霞家門外躲記者

下一則

紐約客談╱紐約市遏止人口外流 教育、治安是關鍵
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

全美哪個地方的人最愛吃披薩？紐約、芝加哥都被比下

全美哪個地方的人最愛吃披薩？紐約、芝加哥都被比下
CBP烏龍… 群發驅逐電郵寄錯人 紐約新移民恐慌

CBP烏龍… 群發驅逐電郵寄錯人 紐約新移民恐慌
市府簽25萬元新約 遷離無證客及遊民 減輕收容壓力

市府簽25萬元新約 遷離無證客及遊民 減輕收容壓力
快看世界／紐約追櫻「神器」最佳時間地點不錯過

快看世界／紐約追櫻「神器」最佳時間地點不錯過

熱門新聞

10日下午3時17分，一架觀光直升機在紐約曼哈頓下城段的哈德遜河(Hudson River)西側失事墜毀，共造成六人死亡，包括自西班牙來紐約旅行的一家五口人以及機長。(美聯社)

觀光直升機「空中斷裂」墜紐約哈德遜河 西門子總裁1家5口身亡

2025-04-10 20:43
圖為罹難者包括卡琳娜．葛洛夫父親麥可‧葛洛夫（Michael Groff，左一）醫生、卡琳娜．葛洛夫（Karenna Groff，左二）、她的母親塞尼（Joy Saini，右二）醫生及卡琳娜．葛洛夫的男友桑托羅（James Santoro，右一）。美聯社

紐約州小型飛機墜毀6死 高學歷一家4口罹難

2025-04-14 11:47
一架直升機10日下午在紐約哈德遜河失事墜毀。圖為一架直升機墜毀的一幕。路透

直升機墜毀於哈德遜河 西門子分公司總裁1家5口罹難

2025-04-10 20:26
一架直升機於10日下午在紐約哈德遜河失事墜毀，機上6人全數罹難。(路透)

西門子執行長一家5口遊紐約墜機亡 全家最後身影曝光

2025-04-10 22:42
17歲少年塞卡拉當日下班欲前往19歲女子家中時，遭兇手槍擊身亡。(取自臉書)

皇后區情殺案 華裔陸戰隊員槍殺17歲少年後自盡

2025-04-14 19:48
遭槍殺死者年僅17歲，正就讀於貝賽高中。(取自Facebook)

紐約皇后區3角關係釀雙死 華男行凶後飲彈自盡

2025-04-14 02:29

超人氣

更多 >
不是趙麗穎… 林更新疑似同居「校花」女友 「與鳳行」CP夢碎

不是趙麗穎… 林更新疑似同居「校花」女友 「與鳳行」CP夢碎
不只145% 白宮最新聲明：對中國關稅增至245%

不只145% 白宮最新聲明：對中國關稅增至245%
好市多降價銷售的這款商品 買回家可使房價增值達3成

好市多降價銷售的這款商品 買回家可使房價增值達3成
4中國留學生簽證被取消 就讀名校、從未被判罪

4中國留學生簽證被取消 就讀名校、從未被判罪
美民眾大量下載 關稅戰帶火這款中國購物App

美民眾大量下載 關稅戰帶火這款中國購物App