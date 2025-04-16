紐約嚴打遮擋、汙損、變造車牌 今開罰

市府遮擋車牌執法啟動，違者將處以50元罰款。(記者劉梓祁╱攝影)

自16日(周三)起，紐約市 車主若被查獲使用被遮蔽或偽造的車牌，將面臨50元罰款，此舉為市府與州府於今年1月宣布的新一輪整頓，意在杜絕逃漏收費並提升街道安全。

根據新規定，若車牌遭到任何形式的阻擋、汙損或違規安裝，車主可面臨50元罰款，且該罰則也適用於停放中、無人駕駛的車輛。市府官員指出，任何形式的車牌覆蓋物、骯髒或難以辨識的號牌和以任何方式安裝導致車牌不易閱讀的情形皆屬違規「遮擋」範疇。

此外，針對車輛登記貼紙(Registration Sticker)及車輛識別碼(VIN)等資訊，一旦遭到遮蓋亦屬違規。根據新規定，車主必須確保車牌能被攝影機清晰拍攝並辨讀，故不得使用任何玻璃、塑膠或其他變形或反光材料覆蓋；同時，號牌必須穩固固定於車身，且安裝位置需維持在離地高度12至48吋之間。

新規也明確要求，禁止使用假造或變造車牌，也不得利用車輛本身或車內物品來掩蓋號牌。任何會遮擋車牌、登記貼紙、車輛識別碼等資訊的車罩一律禁止；若車罩影響違規停車車輛的檢查或拖吊，同樣視為違規。

市交通局(DOT)局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)表示，此舉為政府針對「幽靈車」展開的整頓行動之一。截至目前為止，市政府已在全市查扣超過7萬3000輛幽靈車。「幽靈車」多指經過修改的號牌，旨在躲避自動車牌識別攝像頭的偵測；有車主透過反光噴霧、透明薄膜，甚至對號牌字符進行改動來達到這一目的。

此外，根據去年通過的州交通法，對於相同違規行為，將可處以100至500元不等的罰款。

根據公民預算委員會(Citizens Budget Commission)發布的報告，2023年紐約市因車主遮擋車牌以逃避路橋費、紅燈及超速攝影機稽查，導致損失逾1億元。

市府官員強調，相關措施的最終目的在於加強對危險駕駛者的追究責任，並挽回應收費用以投入公共交通和城市基礎建設，確保街道與交通環境的安全與公平。

今年1月起，紐約市曼哈頓堵車費 也開始徵收，以籌集150億元用於維修與改善地鐵 系統。