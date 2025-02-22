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川普政府取消九一一研究資金 紐約民主黨人譴責

記者范航瑜╱紐約即時報導
川普政府日前取消一項25萬7000元的「九一一」聯邦研究合約，引發紐約民主黨人的強烈譴責。圖為去年九一一紀念日當天，位於曼哈頓下城的「原爆點」(Ground Zero)遺址廣場按慣例舉辦紀念活動。(記者曹馨元╱攝影)
川普政府日前取消一項25萬7000元的「九一一」聯邦研究合約，引發紐約民主黨人的強烈譴責。圖為去年九一一紀念日當天，位於曼哈頓下城的「原爆點」(Ground Zero)遺址廣場按慣例舉辦紀念活動。(記者曹馨元╱攝影)

川普政府日前取消一項價值25萬7000元的「九一一」聯邦研究合約，這項研究負責調查出現在前線人員身上、證明由九一一恐襲事件引發的相關疾病。川普此舉引發紐約民主黨人的譴責，州長霍楚(Kathy Hochul)、聯邦眾議員托瑞斯(Ritchie Torres)等人近期通過X平台發文譴責政府效率部(DOGE)顧問馬斯克(Elon Musk)。

該研究調查了接觸世貿中心毒素的消防員與未受影響的其他三個美國城市消防員，比較幾人的癌症發病率，利用結果證明更多疾病與恐襲事件有關，使其納入世貿中心健康計畫(World Trade Center Health Program)保障範圍。去年，因九一一相關疾病去世的市消防員人數已超過恐襲當天的殉職人數。

市消防局表示，負責該項目的職業消防員健康研究(Career Firefighter Health Study)團隊上周收到了疾病控制與預防中心(CDC)通知，合約已被終止。

市消防局首席醫務官普雷藏特(David Prezant)表示，他收到電子郵件通知稱，該合約被認定為「非必要」，因其研究成果並非法定要求。然而，2010年通過的「扎德羅加九一一健康與補償法案」(James Zadroga 9/11 Health and Compensation Act)明確包含研究義務，該法案於2019年獲延長，由川普簽署為法律。

霍楚及有意競選州長的托瑞斯將矛頭指向科技億萬富翁馬斯克旗下的政府效率部，指該機構在所謂的「效率成效清單」中列出該撤資決定。「『永不忘記』不是口號，而是對消防員、警察及所有九一一前線應急人員的承諾」，霍楚在馬斯克擁有的社交平台X上發文表示，「我們將全力阻止馬斯克及其同夥背棄這項承諾」，托瑞斯在X上點名DOGE，批評這項決定「極其可恥」。

馬斯克日前還提議利用節省下來的聯邦資金，向納稅人發放「DOGE紅利」，為每個繳納聯邦所得稅的家庭提供5000元。川普表示將考慮此舉，「我們正考慮將DOGE節省的20%返還給美國民眾，並將20%用於償還債務。」但未提供更多細節。

馬斯克 九一一 川普

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