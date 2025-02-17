強風影響紐約 航班延誤、住宅受損民眾被迫撤離

紐約市17日遭遇強風侵襲，多個主要機場航班嚴重延誤，部分住宅也因狂風導致樹木倒塌受損。圖為法拉盛緬街。(記者尤昱程╱攝影)

紐約市 17日遭遇強風侵襲，多個主要機場航班嚴重延誤，部分住宅也因狂風導致樹木倒塌受損。強風影響將持續17日晚間，18日(周二)起氣溫驟降，寒冷天氣將持續數日。

根據聯邦航空管理局(FAA)數據，拉瓜迪亞機場(LaGuardia Airport)航班延誤超過兩小時，紐瓦克機場 (Newark Liberty International Airport)延誤超過一個半小時，而甘迺迪國際機場(John F. Kennedy International Airport)暫無延誤報告。

根據氣象專家分析，紐約三州地區的風速預計可達每小時65哩，全區風力警報將持續至17日晚間6時。受惡劣天候影響，三大機場在16日已發生大規模延誤，拉瓜迪亞機場部分航班延誤近三小時。

強風也導致皇后區 東艾姆赫斯特(East Elmhurst)一棵大樹連根拔起，壓毀當地一戶住宅，造成嚴重損壞。事發地點距離拉瓜迪亞機場約一哩，事故發生於凌晨6時左右，所幸無人受傷。

市樓宇局(Department of Buildings)已貼出通知，要求該住戶撤離。經檢查後，當局確認該房屋結構不安全，樹幹壓毀約10平方呎的屋頂，導致部分天花板坍塌。鄰近房屋也受到輕微損壞，但未影響住戶安全。

根據國家氣象局(National Weather Service)預報，強風影響將持續17日晚間，18日(周二)起氣溫驟降，寒冷天氣將持續數日，並可能伴隨小雪。民眾應留意低溫影響，注意出行安全。

紐約市政府提醒市民，強風天氣仍在持續，戶外活動時應保持警戒，避免靠近大型樹木及鬆動的建築結構，並關注最新天氣警報與交通資訊。此外，市府建議居民在強風期間將易被風吹動的物品移至室內，確保窗戶和門緊閉，以減少潛在危險。