還有兩個月 紐約戶外用餐回歸…業者可利用這些免費資源

位於紐約中城熨斗區(Flatiron)的戶外用餐區域。根據市議會通過的法律,設立在行車道上的戶外用餐區域僅在每年4月1日至11月29日開放。(記者范航瑜╱攝影)

市交通局(NYC DOT)局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)30日敦促餐飲業者為4月1日(周二)道路戶外用餐的回歸做好準備,距離現在僅剩60天。業者可利用「Dining Out NYC」戶外用餐計畫提供的免費資源,以順利參與這一活動。

戶外用餐計畫自疫情 期間實施以來,不僅吸引了上千商家加入並增加了就業機會,還為紐約市 民提供了獨特的用餐體驗。根據市議會通過的法律,設立在行車道上的戶外用餐區域僅在每年4月1日至11月29日開放,而設置在人行道上的設施雖可全年營運,但必須避開斑馬線、公共汽車站、地鐵站 與消防栓等公共用地。業者還需配合將戶外用餐棚設計成可移動的開放式構造,不得阻擋輪椅通行,並需為街道設計裝有水與防止鼠患的設施,以避免戶外用餐成為鼠患源頭。

市交通局目前還推出了「戶外用餐市集」(Dining Out NYC Marketplace),提供一站式平台,集成產品與公司,幫助業者存放、搭建、拆除及租賃戶外用餐設施。市交通局規定,欲在明年加入此計畫的商家需參與訓練,並到專門網站:diningoutnyc.info/marketplace 提交註冊表格與保險文檔,經單位核可後方能加入。此外,市交通局還提供了「Dining Out NYC設置菜單」(Dining Out Setup Menu),為業者提供人行道餐廳的設計選項,包括屏障、地板、頂棚等。

羅格貴茲表示:「疫情期間,紐約市民愛上了戶外用餐,現在這已成為我們城市街景的永久一部分。道路戶外用餐季節僅剩兩個月,我們希望讓餐廳盡可能輕鬆地參與其中。餐廳可以利用市府的資源,確保合規並創造吸引人的戶外用餐空間,提升我們的街景。」

截至30日,市交通局已收到來自3000多家餐廳的3700多份許可證申請。計畫規模已是疫情前戶外用餐計畫的2.5倍以上。「Dining Out NYC」的申請全年開放,歡迎有意申請的餐飲業者提交申請。餐飲業者可訪問nyc.gov/DiningOut了解詳情,並在線申請。