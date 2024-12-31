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慶祝建城400年 紐約市推「創建紐約」系列活動

記者許君達╱紐約即時報導
紐約市2025年將迎來建城400周年紀念，市府推出一系列大型慶祝活動。(記者許君達╱攝影)
紐約市2025年將迎來建城400周年紀念，市府推出一系列大型慶祝活動。(記者許君達╱攝影)

紐約市亞當斯(Eric Adams)12月31日宣布，將在跨年夜期間啟動為期一年的「創建紐約」(Founded by NYC)活動，作為紐約建城400周年的特別慶祝項目。項目從歷史和當下兩個維度出發，展示紐約市悠久的歷史和豐富的當代文化，並為有意探索這些歷史文化的人提供在線導覽。

「創建紐約」由紐約市旅遊與會展局(NYC Tourism + Conventions)主持，百老匯知名音樂劇品牌「漢密爾頓」(Hamilton)贊助，並與原住民文化組織萊納佩中心(Lenape Center)、紐約市博物館(Museum of the City of New York)、百老匯院線(Broadway League)、時報廣場聯盟(Time Square Alliance)和全市多家商業改進區等民間機構合作，在2025全年內推出大量慶祝性公共活動，包括藝術裝置展示、免費電影放映、紐約愛樂樂團免費音樂會、百老匯明星免費表演等。

數據顯示，紐約市2024年全年接待遊客近6500萬人次，為史上第二高，直接創造的觀光旅行消費510億元，而通過紐約的兩大國際機場入境美國的航班和旅客人數也超過其他所有大城市。

在2025年的建城400周年紀念過後，還將相繼迎來2026年的世界盃足球賽和美國建國250周年等大型活動。亞當斯表示，紐約人400年來充滿活力的文化、創新精神和能力，「讓我們今天成為世人羨慕的對象」。

亞當斯還強調，紐約的真正歷史其實遠不止於此，在荷蘭人抵達前，當時的萊納佩原住民部落就已在此生活了近千年。推出「創建紐約」項目，正是為了讓人們更好地了解這座城市複雜、多樣且無與倫比的歷史。

「創建紐約」官方網站網址為https://reurl.cc/Kd9xMq，內有紐約歷史介紹、觀光勝地、博物館和特別活動推薦等內容。2025年內各項慶祝活動的詳細安排將陸續在該網站上線，而在一年後，此網站將變成2026年建國250周年系列活動的主頁和發布平台。

紐約市府推出「創建紐約」項目，慶祝紐約建城400周年。圖為「創建紐約」門戶網站。...
紐約市府推出「創建紐約」項目，慶祝紐約建城400周年。圖為「創建紐約」門戶網站。(網頁截圖)

紐約市 亞當斯 百老匯

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