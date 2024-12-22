警方逮捕康尼島地鐵車廂內點火燒死女遊民的嫌犯。(警方提供)

布碌崙 (布魯克林)一名女性遊民 22日上午在康尼島地鐵 車廂內睡覺時，被一名男子點火燒死。警方下午4時許稱，他們已經逮捕了這名嫌犯。

警方稱，22日上午大約7時30分，一名女性在一輛停駛的F線地鐵車廂裡睡覺時，一名男子走近這名女性，將這名女性點燃，然後步行逃離現場。據說這名女性身邊有一些酒瓶，但警方仍無法確定酒瓶與起火事件的關係。

雖然警察、消防員和急救人員迅速趕到現場，但已回天乏術。警方稱這名男嫌身高大約5呎6吋，年齡大約為25-30歲。這名嫌犯被看到時身穿灰色運動衫，藍色牛仔褲和棕色的靴子。

警方稱，一位在曼哈頓34街站乘坐地鐵的市民認出了嫌犯，這名目擊者向警察示意並報了警，警方迅速逮捕了這名嫌犯。目前這名嫌犯還沒有被控罪名。