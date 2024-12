警方逮捕康尼島地鐵車廂內點火燒死女遊民的嫌犯

布碌崙 (布魯克林)一名女性遊民 22日上午在康尼島地鐵 車廂內睡覺時,被一名男子點火燒死。警方下午4時許稱,他們已經逮捕了這名嫌犯。

警方稱,22日上午大約7時30分,一名女性在一輛停駛的F線地鐵車廂裡睡覺時,一名男子走近這名女性,將這名女性點燃,然後步行逃離現場。據說這名女性身邊有一些酒瓶,但警方仍無法確定酒瓶與起火事件的關係。

雖然警察、消防員和急救人員迅速趕到現場,但已回天乏術。警方稱這名男嫌身高大約5呎6吋,年齡大約為25-30歲。這名嫌犯被看到時身穿灰色運動衫,藍色牛仔褲和棕色的靴子。

警方稱,一位在曼哈頓34街站乘坐地鐵的市民認出了嫌犯,這名目擊者向警察示意並報了警,警方迅速逮捕了這名嫌犯。目前這名嫌犯還沒有被控罪名。

In the F Train at Coney Island-Stillwell Avenue, a demented man lit a sleeping woman on fire with a match, causing the victim to burn alive and die at the scene.



