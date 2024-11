梅西感恩節大遊行 明天哪些氣球登場？逾千人今先睹為快

今年的遊行將持續近四個小時,包含28名藝人、11支行進樂隊、28個小丑劇組和11個表演團體。(記者范航瑜╱攝影)

紐約市 一年一度的梅西感恩節大遊行(Macy's Thanksgiving Day Parade)將於28日(周四)上午8時30分登場。主辦方於27日中午在曼哈頓上城舉行氣球 充氣儀式,上千名民眾早早排隊,親眼見證巨型氣球誕生的過程。

今年的遊行共有22個巨型氣球登場,涵蓋經典卡通形象和贊助商吉祥物,包括史努比(Snoopy)、妙妙犬布麗(Bluey)、海綿寶寶、小黃人、皮卡丘,以及麥當勞叔叔、烘焙品牌品食樂步兵(Pillsbury Doughboy)和梅西百貨 的星星等。華人熟悉的功夫熊貓阿波(Kung Fu Panda's Po)、海賊王主角蒙其·D·魯夫(Monkey D. Luffy)、七龍珠的悟空也將悉數亮相。

今年新增的六個氣球包括米妮老鼠、非凡的努拉(Nora the Extraordinary)、架子上的精靈(Elf on the Shelf),以及一個全新的蜘蛛俠氣球。同時,六款新花車也將首次登場,其中包括網飛(Netflix)推出的「星期三盛宴」,以劇集「Wednesday」女主角珍娜·奧特嘉(Jenna Ortega)的肖像為主題。

作為紐約市的年度盛事,梅西感恩節遊行每年都能吸引全球觀眾目光。哥倫比亞大學工學院的中國留學生Liam也與兩位朋友相約前來。他表示,今年是他紐約的一年,因此覺得有必要來一睹這盛事。但考慮到遊行當天人潮洶湧,他最終和朋友商量來看充氣儀式即可。「沒想到還是排了兩個小時才進來」,Liam表示,但看到巨型氣球的震撼場面讓他覺得值得,並透露可能會考慮第二天早起看遊行。