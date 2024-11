涉嫌洩露機密 濫用職權抓人 紐約華裔ICE官員被捕

游亨利涉嫌向已被起訴的前市府華裔官員林漢明洩露其仇家個人信息,並利用職權幫助林漢明逮捕受害人。(取自起訴書)

紐約南區聯邦檢察官辦公室21日宣布逮捕一名華裔移民 及海關執法局(ICE )前雇員。這名名為游亨利(音,Henry Yau)的被告涉嫌向外界披露ICE被執法人的機密身分信息以謀取私利,與他存在交易關係的包括今年6月被捕的前任市長辦公室華裔官員林漢明(Tommy Lin)。游亨利被控七項罪名,其中最嚴重的最高刑期可達15年。

現年41歲的游亨利從2015年直到被捕前,一直在位於曼哈頓的ICE紐約辦事處工作,並於2021年晉升為驅逐出境監督官員。在任職期間,他擁有國土安全部(DHS)、海關和移民服務局(USCIS)、海關和移民服務局(CBP)等機構的高機密級執法數據庫的權限,能夠接觸到特定人員的移民申請狀態、出入境紀錄、犯罪紀錄和逮捕及驅逐紀錄等身分信息。

起訴書指,游亨利在2017至2023年間,曾向朋友和熟人透露這些機密信息,並獲取財務回報。被他洩露了身分信息的受害者共有28人。起訴書披露的曾向游亨利索取機密信息的人員中,包括在紐約前市長白思豪(Bill de Blasio)任內擔任市長辦公室社區選民服務主任的林漢明,其他沒有披露身分信息的人員還包括一名紐約市議會和州議會前候選人、一名曾被聯邦調查局(FBI)進行欺詐調查的目標人物以及游亨利的一名前商業夥伴。

根據起訴書,游亨利在2019年至2020年間,曾受林漢明委託,違法披露一名受害人的身分信息,隨後利用職權逮捕了該受害人,並獲利2萬元。 起訴書指出,這名受害人因與林漢明所參與的銀行欺詐案件中一名共謀者有私人衝突,因而遭到林的報復。此外,游亨利還接受另外三人的委託,向他們違法披露執法數據庫中的機密信息。

游亨利被控犯有一項身分盜竊共謀罪(identity theft conspiracy)、四項共謀篡改政府紀錄和財產以及披露包含個人身分信息的機構紀錄罪(conspiracy to convert government records and property and disclose agency records containing individually identifiable information)、一項篡改政府紀錄和財產罪(conversion of government records and property)以及一項披露包含個人身分信息的機構紀錄罪(disclosure of agency records containing individually identifiable information)。除第一項控罪外,其他每項罪名若罪成,最高刑期均為一年。