紐約州長霍楚推「點名仇恨」計畫 鼓勵舉報歧視事件

「點名仇恨」活動將於未來幾個月在紐約市地鐵、長島鐵路(LIRR)、北線鐵路(Metro North)車廂內以及主要車站展示。(取自州長辦公室)

州長霍楚(Kathy Hochul)聯合州人權司(Division of Human Rights)與仇恨和偏見預防小組(Hate and Bias Prevention Unit),7日推出公共宣傳活動「點名仇恨」(Call Out Hate),幫助提升居民對反仇恨支持資源的認識,並鼓勵紐約人舉報仇恨事件。

「點名仇恨」活動將於未來幾個月在紐約市地鐵、長島鐵路 (LIRR)、北線鐵路(Metro North)車廂內以及主要車站展示,提醒紐約居民仇恨無容於本州,人人都是社區一分子。

霍楚表示,全州要攜手起來,防止任何人因仇恨言論或行為而遭受歧視或感到威脅。州人權司代理司長米蘭達(Denise M. Miranda)也表示,若有人遭遇或目睹仇恨或偏見事件,可立即舉報。

任何遭遇仇恨或偏見事件的居民,可撥打熱線(844)NO-2-HATE(即(844)662-4283),或通過州人權司網站提交線上投訴表格:forms.ny.gov/s3/DHR-Bias-Incident-Form

據亞裔 美國人基金會(The Asian American Foundation)的調查,2023年紐約市每五名亞裔中就有一人遭遇過仇恨事件,而亞裔社區的支援需求仍遠未滿足。亞裔美國人研究與參與機構(AAIRE)最近的研究也顯示,長島超過六成的亞裔居民報告曾經歷種族歧視 。

州人權司2022年12月設立了仇恨和偏見預防小組(HBPU),協助社區應對偏見與歧視,為受害者提供支持和資源。仇恨和偏見預防小組與州警察及相關單位合作,當事件涉及仇恨犯罪時,提供連結及支援,並透過衝突解決、修復性司法及公眾教育等方式,幫助受害者並提高社區安全。