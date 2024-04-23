長島居民頻投訴 4華人按摩院遭查封

長島蘇福克郡亨廷頓鎮警方已經查封四家非法按摩院，逮捕多名來自皇后區法拉盛的華人女性。(取自長島蘇福克郡警方臉書)

近幾個月，長島 蘇福克郡(Suffolk County)亨廷頓鎮(Huntington)當地警方接到不少關於非法按摩院的社區投訴，並對這些按摩院進行突擊檢查，目前已經查封四家非法按摩院，逮捕多名來自皇后區法拉盛 的華人 女性；警方表示，暫時沒有發現人口販運的證據。

自年初以來，亨廷頓地區警方響應社區投訴，已搜捕至少四家按摩院，最近一次在3月底，當地警方對位於東主街(E. Main Street)201號一家名為「如意療癒會所」(Ruyi Healing Inc.)展開了突擊調查，並逮捕了兩名報住在法拉盛的45歲華人女經理和45歲女員工，她們被控被控未經授權從事職業及賣淫罪等罪名。

2月1日，東傑瑞柯大道(East Jericho Turnpike)1740號的島嶼皇家水療(Island Royal Spa)遭到搜查，兩名分別為49歲和52歲的華人女子被捕；在3月初，一名在東傑瑞柯大道918號的亨廷頓車站足療(Huntington Station foot spa)賣淫的57華人女子也被捕，不到一周後，警方在紐約大道(New York Ave.)1783號的Cleopatra足療店抓捕三名華人女子。

這些女子罪名類似，均被控未經授權從事職業、賣淫罪、刑事滋擾等類似罪名，根據法庭紀錄，這些被逮捕的婦女都是初次犯案。

亨廷頓鎮執法部門還對以上四家按摩店頒布了多項違規條令。長島蘇福克郡警方表示，這些按摩店看起來是獨立運營的，並非大型組織的一部分；他們還表示，正與該部門的人口販運調查組緊密合作，在以上突擊檢查的商家中，沒有發現人口販運的證據。警方補充，相關嫖客都會接受詢問，他們在某些情況下，可能會被傳喚出庭。

據悉，亨廷頓鎮的華女賣淫現象已持續多年，當地居民怨聲載道，此前為響應州府廢除「禁止以賣淫為目的在街頭遊蕩」法，長島蘇福克郡與納蘇郡(Nassau County)檢方撤銷多起涉嫌賣春或相關指控，但律師指出，目前法院只通過「賣淫無罪化」處理，並非合法賣淫，若有民眾涉案，警方會依法逮捕並移送法辦。