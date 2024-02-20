紐約女在寵物店踢狗籠 還搧觀光客巴掌

一名年輕女子在紐約市一家寵物店莫名搧了旁人一巴掌。(擷自YouTube@NBC News)

NBC報導，一名年輕女子上周末在紐約市 一家寵物店踢小狗的狗舍，還莫名搧了店裡的顧客一巴掌。

事件發生在一家位於切爾西(Chelsea)的寵物店，當時是周六下午約4時，店內有不少顧客在閒逛看小狗；從店家的攝影機可看到，有一名女子用腳反覆踢狗舍，於是店員請她離開，然而接下來卻發生更嚴重的攻擊事件。

在這名年輕女子注意到店家經理使用手機錄影時，她立刻走向他，把他手中的手機拍打掉。

接著這名女子朝出口走去，但短暫停步，猝不及防地打了一名站在旁邊的女顧客一巴掌。這名女顧客的頭猛地向後倒，隨即開始流鼻血。

但這名女子的脫序行為尚未結束，她走到店門口，轉頭朝店內吐口水才離去。

狗舍裡的小狗受到了驚嚇，但沒有受傷。

影片來源：YouTube NBC

「這太瘋狂了。」店經理奧蒂斯(Emilio Ortiz)說：「她離開前打了那名女客人一巴掌，那名女客人跟這件事一點關係都沒有；她從德州 來，這是她第一次到紐約玩，結果第一天就無緣無故遭到攻擊。」

女遊客除了鼻子流血，臉部也腫脹起來。

警方仍在尋找打人的女子，稱她可能面臨攻擊指控。