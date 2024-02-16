又來了…今晚到明天中午 紐約中度降雪

紐約市周五、周六將迎中度降雪，市府呼籲民眾做好出行準備。(記者邢易霖 / 攝影)

紐約市 緊急事務管理局(NYC Emergency Management Department)16日發布發布全市旅行預警，自16日周五至17日(周六)。史泰登島 (Staten Island)將從今晚10時至明天下午1時有中度降雪。據國家氣象局最新預報，降雪天氣可能擴大至全市。市府呼籲民眾合理安排出行並採取適當防護，以防天氣帶來不便影響。

目前預報顯示，全市將有2吋的中度降雪，史泰登島最高可達3吋。預計不會有大範圍的降雪。此次風暴移動迅速，主要降雪時段在凌晨3時至6時。降雪預計於明天日出時分逐漸減少，午後可能有零星小雪。預計對紐約市不會有重大影響，道路可能會因積雪變滑，能見度略有降低，可能導致夜間及明晨的出行輕微受阻。

風暴期間，風速輕微，北風每小時5至10哩，明天下午可能有每小時25至30哩的陣風。今晚氣溫將處於30華氏度左右，但明天下午隨著降雪結束，氣溫將回升，有利於雪融。明天夜間氣溫將再次降至冰點以下，從周六夜晚到周日早晨，大部分地面可能呈現零星冰塊。

市府緊急事務管理局已主動啟動城市冬季天氣應急計畫，增加人員配備，將於17日(週六)暫停交替停車規則，城市內的計時停車仍將有效。 紐約市衛生局將在降雪前數小時，對易積雪的高地、小巷和自行車道預撒鹽，提前防範，並動用700多輛撒鹽車，全面覆蓋城市街道及自行車道，確保道路安全。

市府呼籲民眾預留額外的旅行時間，預計會出現臨時延誤，盡可能使用大眾運輸工具。 如果您必須到戶外活動，請穿著乾燥、保暖的衣服，注意安全。 開車請慢速行駛，注意防滑。 民眾可報名「NY Alert」取得全州天氣預警，訂閱可參考https://alert.ny.gov。 紐約市民可註冊免費警報系統「Notify NYC」，及時掌握最新情況；訂閱可訪問NYC.gov/NotifyNYC，或撥打311。