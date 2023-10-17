馬英九率學子參訪紐約世界日報 讚華文媒體貢獻
中華民國前總統馬英九17日率馬英九基金會「大九學堂」學子拜訪世界日報，已三訪世報的馬英九表示，此行為美國訪問的「重點」，世報刊印第一份報紙之時，他也正於紐大求學，而他的家鄉湖南湘潭白石鎮，也恰與世報現址白石鎮(Whitestone)同名。
馬英九及來自台灣各所大學的青年學子，就華文媒體在美國的發展現狀、挑戰及未來，與北美世界日報副董事長李厚維、總管理處總經理張漢昇、紐約社總編輯何振忠、副總編輯魏碧洲等在世報展開座談，並參訪世報的編輯部、業務部等各個部門及印刷廠。
2017年世報成立41周年之際，馬英九曾拜訪世報並題字「厚德載物」，暢談在紐約慢跑時被劇組「相中」邀作臨時演員、並與妻子周美青在同校相識相戀的趣事，而時值世報47周年，重訪舊地的他則表示，此行是訪美的「重點」，跨越大半個地球，帶領青年學子參訪在美華文媒體的作業流程及所作出的貢獻。
憶述當年，馬英九說，1976年世報刊印第一份報紙時，他在紐約大學法學院讀書，因接待青年訪問團而登上了報紙，自己辦活動時，世報還曾支援，他關心世報的發展，也為它茁壯成現今北美最大的華文報紙而感到「驕傲」。關注兩岸關係的他，在參訪世報印刷廠時也提問：「大陸人看世界日報，有沒有問過他們的看法？」
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