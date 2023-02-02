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紐約史泰登島土撥鼠查克預告春天早到

記者胡聲橋／紐約即時報導
史島土撥鼠查克預告春天早到。(取自史島動物園視頻)
史島土撥鼠查克預告春天早到。(取自史島動物園視頻)

史泰登島2日舉辦一年一度的土撥鼠日(Groundhog Day)儀式，史島動物園的土撥鼠查克沒有看到自己的影子，這預示著今年春天將提早到來。

今年土撥鼠查克預報時令的活動在網上現場直播。新冠疫情以來，公眾就不允許到動物園現場觀看這個活動。史島動物園董事會董事弗魯(William Frew)介紹，查克預測的準確率達80%。過去13年，查克的預測一直是準確的。

影片來源：youtube/FOX 5 New York

但今年，賓州著名的土撥鼠費爾(Phil)做出了相反的預測，認為還會有6周冬天。

市長亞當斯(Eric Adams)為土撥鼠發了預先錄好的賀詞，史島地區檢察官麥克馬洪(Michael E. McMahon)、州眾議員譚杜喜(Michael Tannousis)、市議員卡爾(David Carr)和涵克斯(Kamillah Hanks)出席了土撥鼠日的活動。

土撥鼠日是北美地區的一個傳統節日。每年2月2日，美國和加拿大許多城市和村莊都會慶祝這個節日，一代又一代的土撥鼠一直擔負著預報時令的任務。根據傳說，如果土撥鼠能看到自己的影子，那麼冬天還有6個星期才會結束；如果它看不到影子，春天不久就會來臨。

史島民選官員參加土撥鼠日活動。(取自史島動物園視頻)
史島民選官員參加土撥鼠日活動。(取自史島動物園視頻)
史島土撥鼠查克預告春天早到。(取自史島動物園視頻)
史島土撥鼠查克預告春天早到。(取自史島動物園視頻)

動物園 亞當斯 眾議員

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