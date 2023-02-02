紐約史泰登島土撥鼠查克預告春天早到

史島土撥鼠查克預告春天早到。(取自史島動物園視頻)

史泰登島2日舉辦一年一度的土撥鼠日(Groundhog Day)儀式，史島動物園 的土撥鼠查克沒有看到自己的影子，這預示著今年春天將提早到來。

今年土撥鼠查克預報時令的活動在網上現場直播。新冠疫情以來，公眾就不允許到動物園現場觀看這個活動。史島動物園董事會董事弗魯(William Frew)介紹，查克預測的準確率達80%。過去13年，查克的預測一直是準確的。

影片來源：youtube/FOX 5 New York

但今年，賓州著名的土撥鼠費爾(Phil)做出了相反的預測，認為還會有6周冬天。

市長亞當斯 (Eric Adams)為土撥鼠發了預先錄好的賀詞，史島地區檢察官麥克馬洪(Michael E. McMahon)、州眾議員 譚杜喜(Michael Tannousis)、市議員卡爾(David Carr)和涵克斯(Kamillah Hanks)出席了土撥鼠日的活動。