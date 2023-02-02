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強對流氣旋周五襲紐約市 氣溫急降但仍無雪

記者劉梓祁／紐約即時報導
強對流氣旋周五將襲紐約市，但仍無雪。圖為紐約中央公園。(美聯社)
強對流氣旋周五將襲紐約市，但仍無雪。圖為紐約中央公園。(美聯社)

在經歷了打破紀錄的無雪天數和不同以往的暖冬後，紐約市將在本周五迎來極寒天氣，氣溫料將驟降至華氏5度左右，但預計仍無雪飄落。

根據氣象部門的預測，由今日起氣溫將逐步下降，且強對流氣旋將攜冷風在周五晚吹抵紐約市，中央公園處氣溫預計將驟降至5度的最低點。

低溫天氣將延續至周末，周六預計全天多數時間氣溫將維持在21度左右，目前預計最低溫為7度，但全日將天氣晴朗。由周日起，冷空氣將逐步退散，料氣溫將開始逐步回升，當日溫度預計將回升至39到41度之間。

但國家氣象局發出警告指，紐約州東南部、新澤西州東北部和康乃狄克州南部的部分地區，本周至下周一的氣溫將比其他區域更加寒冷，氣溫預計將在零下10度至20度之間。

儘管極寒周末即將到來，但紐約市的無雪期預計還將持續，若至本周六仍無降雪，紐約市將錄得有紀錄以來最長的無雪期。在本周一(30日)，紐市剛剛刷新了有可測紀錄以來的最晚降雪紀錄，超過了在1973年1月29日創造的紀錄，當時中央公園錄得1.8吋的積雪。

天氣預測還指周末夜間可能還將有陣雨或降雨，但仍未知雨量的規模。更多紐約市的天氣資訊可在國家氣象局紐約專頁https://www.weather.gov/okx/查看。

紐約市 低溫 降雪

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