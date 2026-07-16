川普政府限縮學生、交換訪問簽證最長4年 中國記者90天

中國學生在美國駐華大使館排隊等待簽證面談。(美聯社)

川普 政府16日公布國土安全部(DHS)最終規定，將大幅調整外國學生、文化交流訪客及外國媒體人員的簽證制度，改採固定停留期限，取代現行可依就學、交流或工作期間持續有效的做法。新規將刊登在「聯邦公報」60天後生效，但仍須接受國會審查。

根據新規，持F簽證的國際學生及持J簽證的文化交流訪客，最長停留期限均不得超過4年；持I簽證的外國媒體人員，簽證有效期最長為240天，而中國籍媒體人員則限制為90天。簽證持有人如有需要，可向美國政府申請延期。

川普政府自2025年1月重返白宮 以來，持續推動大規模移民執法與改革措施。此次新規被視為進一步收緊合法移民政策，將增加國際學生、交流訪客及外國新聞媒體赴美工作的限制。

近年來，川普政府已加強審查合法移民資格，包括因政治立場撤銷部分大學生的學生簽證 及永久居留權(綠卡)，並取消數十萬名移民的合法身分。

國土安全部表示，近年相關簽證核發數量快速增加，已對政府監督能力帶來挑戰。2024年，美國共核准超過180萬人次學生簽證入境，較前一年增加逾11%；同期另核發超過50萬名文化交流訪客及3萬7300名媒體人員簽證。

DHS指出，部分學生及交流訪客透過現行制度，持續以同一簽證在美停留數十年，因此有必要改採固定停留期限，以加強管理及監督。

依照新規，簽證持有人若希望在核准期限屆滿後繼續留在美國，必須向國土安全部申請延期，或先離境，再重新申請入境。