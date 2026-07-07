麥康諾病情引熱議 趙小蘭稱無大礙才訪華 現已返美

趙小蘭。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 麥康諾住院第三周病情仍未公開，趙小蘭按計畫訪華後已返美，面對外界謠言與猜測，參院共和黨領袖強調其狀況持續改善。

前聯邦運輸部長趙小蘭 (Elaine Chao)在其丈夫、聯邦參議院共和黨 領袖麥康諾 (Mitch McConnell)因病入院後幾天，按計畫前往中國。儘管隨著網路謠言四起，麥康諾的病情依然充滿謎團，但趙小蘭的發言人表示，麥康諾當時的病情並未嚴重到需要讓趙小蘭取消行程。該發言人稱，趙小蘭現已返回美國。

該發言人向「福斯數位新聞」(Fox News Digital)指出：「部長當時正在中國進行一項籌備已久的行程，以支持其家族的慈善事業。在訪問期間，她會見了包括美國駐華大使在內的多位人士。參議員的健康狀況當時並不需要她立即返回美國。」

目前趙小蘭已返回美國，而麥康諾則進入了住院的第三周，但他目前的具體病情以及返回參議院的時間表，官方仍未明確說明。

麥康諾的辦公室對於這位高齡84歲、寫下歷史紀錄的參院共和黨在位最久領袖的現狀保持緘默。麥康諾預計將於這次任期結束後退休。由於官方說法出現真空，網路謠言隨之四起，引發了對其健康狀況的諸多猜測。

保守派評論員盧默(Laura Loomer)聲稱，一名「接近白宮的高層消息人士」透露，麥康諾已經「腦死」，且「永遠不會再回來了」。針對盧默的說法，白宮並未回應置評請求。

在此之前，6月14日(即麥康諾送醫當天)的一份緊急派遣語音檔案外流，內容透露這位資深的參院共和黨大佬當時處於「無意識」狀態，且可能遭遇了心臟病發作。

當被問及盧默上述說法的真實性時，麥康諾的辦公室向福斯新聞數位版提供了與一周前相同的聲明。

麥康諾的發言人表示：「麥康諾參議員非常感謝在醫院休養期間收到的各界關心。參議員的狀況持續改善，並在參議院休會期間，與幕僚密切合作處理肯塔基州及參議院的事務。」

與此同時，參議院共和黨領袖們正努力平息這波謠言。參議院多數黨領袖熊恩(John Thune，南達科他州)與參議院多數黨黨鞭巴拉索(John Barrasso，懷俄明州)皆表示，他們在過去 48 小時內曾與麥康諾通過電話。