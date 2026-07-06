沃爾瑪、山姆會員店千種商品降價 川普：回應政府要求

沃爾瑪正大舉投資降低顧客最常回購商品的成本，包括牛肉、農產品、烤肉架、泳池用品與夏季服飾等。示意圖。 (路透)

零售巨頭沃爾瑪 (Walmart)與山姆會員店(Sam's Club)分別於6日宣布，調降數千種日常必需品與季節性商品的價格；川普 總統稍晚表示，沃爾瑪與山姆會員店回應聯邦政府的要求，推出夏季降價活動。

福斯新聞(Fox News)報導，沃爾瑪與山姆會員店表示，全國性降價措施旨在幫助消費者在後院烤肉、假期出遊及每周採買食品雜貨時節省開支，優惠項目涵蓋食品雜貨、家居用品、戶外生活、玩具與服裝等類別。

山姆會員店調降超過250項商品的價格，如Member's Mark帶骨雞翅從每磅2.88元降至2元，牛肉 熱狗從12.96元降至10.86元。

沃爾瑪的甜玉米每根從0.68元降至0.25元，紅櫻桃從11.18元降至5.63元，1磅裝73%牛絞肉從6.74元降至5.94元；24瓶裝可口可樂從14.97元降至9.97元，24瓶裝百事可樂(Pepsi)從13.97元降至9.97元。

沃爾瑪美國區採購長裘莉‧巴伯(Julie Barber)說：「顧客每天指望沃爾瑪提供他們所需的價值，夏天也不例外。」

巴伯表示，沃爾瑪正大舉投資降低顧客最常回購商品的成本，包括牛肉、農產品、烤肉架、泳池用品與夏季服飾等。

川普6日透過社群平台「真實社群」(Truth Social)發文，稱讚沃爾瑪是「一家真正愛國的公司」，並稱沃爾瑪的降價行動是「應我的政府要求，為了慶祝我們偉大的國家建國250周年」。

川普話鋒一轉，批評前總統拜登政府「造成史上最嚴重通膨危機推升的物價，這場危機與南部邊境亂象、倉促撤離阿富汗等諸多失敗一樣，都是徹底的災難」；他接著寫道，「正如我所承諾，油價正快速暴跌，加油站的油價也在下降，就像雞蛋與處方藥價一樣，我正將其降至歷史新低」。