黑箱疑雲 麥康諾命危流言四起 趙小蘭訪北京後行蹤成謎

麥康諾5月19日出席華府一場聽證會。(美聯社)

針對聯邦參議院共和黨 領袖麥康諾 (Mitch McConnell)三周前突發醫療緊急事件後生死未卜，已導致政壇、網路輿論眾說紛紜。一項嚴厲的黑箱指控指出，共和黨高層涉嫌刻意隱瞞其「植物人」甚至更糟的健康狀態，以技術性手段拖延時間，全力圍堵前總統川普的黨內死敵、現任聯邦眾議員馬西(Thomas Massie，共和黨)挺進參議院。

目前政壇廣泛流傳，麥康諾可能已處於深度昏迷、永久性認知障礙，甚至是早已與世長辭。麥康諾在6月14日經歷心臟驟停並接受心肺復甦術(CPR)後被緊急送醫，然而時至今日，其辦公室除了宣布其住院外，未曾發表任何實質性的病情更新。

在此敏感時刻，獨立記者湯森(Desirée Townsend)揭露，並非現任政府官員的麥康諾妻子、前運輸部長趙小蘭 (Elaine Chao)，在丈夫住院僅僅三天後，突然離美飛抵北京。

據新華社消息，中國國家副主席韓正在6月17日於北京會見了趙小蘭。儘管官方將此行定調為推動務實合作，但麥康諾病危與美中高層會晤的時間點高度重合，仍令美國華府內部充滿對陰謀論的揣測。

在美國，擁有麥康諾事務法定代理權(Power of Attorney)的趙小蘭若身處海外，一旦麥康諾確實處於腦死或重度昏迷狀態，臨床上將無人能合法簽署文件或做出宣告。輿論甚至大膽揣測，趙小蘭是否正以「讓丈夫靠儀器維持植物人狀態」的手段，滯留海外以配合政治大局拖延時間。

至於在該次公開會層之後至今，趙小蘭的個人具體行蹤，不論是已返美陪伴正在住院療養的丈夫麥康諾，或是依然滯留海外，目前都沒有對外公開發布任何具體的日程或定位報導。

就在各界對麥康諾的病情瘋狂揣測之際，一向作風大膽的共和黨籍國會眾議員馬西，日前在社群平台 X 上發表了一段極具諷刺意味的貼文，瞬間點燃網民熱議。馬西寫道：「美國準備好接受我這項名為『三中風就出局』(Three Strokes and You're Out)的任期限制法案了嗎？」

這番辛辣的嘲諷，不僅坐實了國會內部對麥康諾現狀的猜疑，更將矛頭直指美國政壇長期以來遭人詬病的「老人政治(Gerontocracy)」沉痾。

根據肯塔基州法，若距離下一次大選不足三個月便不會啟動特別補選，而今年這項關鍵截止日期正是8月3日。只要能將麥康諾的真實情況隱瞞拖過8月3日，補選便會被合法沒收。

馬西先前因強烈要求公開涉嫌性販運網絡的「艾普斯坦檔案(Epstein files)」，遭到川普全面封殺並力挺其對手，導致馬西爭取連任失敗。